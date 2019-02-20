'Özhaseki'nin durumu sanıldığından kötü, ondan Erdoğan ilçe ilçe miting yapıyor'

Bu yoruma gerekçe olarak da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ilçe ilçe gezerek miting düzenlemesi gösteriliyor.







Dokuz Sütun Gazetesi yazarı Fatih Ergin, AKP'nin Ankara adayının Özhaseki olmasına rağmen seçim figürünün Erdoğan olduğunu belirtiyor ve bunun da durumun anketlerin gösterdiğinden ve sokaktan yansıyanlardan daha kötü olduğu anlamına geldiğini ifade ediyor.





Ergin, "Ben, Erdoğan vurgulu söylemlerini daha çok işiteceğiz demiştim ama Erdoğan Ankara’da semt semt, ilçe ilçe açılış adı altında mitingler yaparak Özhaseki için oy istemeye başladı. Özhaseki beni fazlasıyla haklı çıkardı. Ben, Erdoğan vurgulu söylemlerini daha çok işiteceğiz demiştim ama Erdoğan Ankara’da semt semt, ilçe ilçe açılış adı altında mitingler yaparak Özhaseki için oy istemeye başladı. Aday Özhaseki ama seçim kampanyasındaki figür Erdoğan! Demek ki durum, anketlerden ve sokaktan yansıyandan da daha kötü" yorumunu yapıyor.





"Bu mitinglerinin birinde AKP Genel Başkanı Erdoğan kendi adayları Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim olmasına, Mansur Yavaş’ın ise önceden Ankara’nın Beypazarı ilçesinin belediye başkanlığı yapmasına atıfta bulunarak ilginç bir kıyaslama yaptı ve şöyle dedi; “Ya Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi? Birisi büyükşehir, birisi de Ankara’nın kenarında bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe, öbür yanda tecrübeden uzak bir yapı" sözlerini aktaran Ergin, yazısını şu satırlarla sürdürüyor:





"Cumhur İttifakı’nda AK Parti ve MHP var. Ben AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum: En ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. AK Parti’den de, MHP’den de fire olmaması lazım.” Erdoğan böyle diyor ama Mehmet Özhaseki de Kayseri BŞB Belediye Başkanı olmadan evvel Kayseri’nin Melikgazi İlçesinin Belediye Başkanı değil miydi? Ya Melih Gökçek? O da Ankara BŞB Başkanlığı koltuğuna Keçiören ilçesinin belediye başkanlığını yapmış olarak gelmedi mi?





Metal yorgunu olduğu gerekçesiyle istifa ettirilen Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra koca İstanbul’a belediye başkanı olmadı mı? Şu an AKP’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Sekmen de, Kartal Belediye Başkanlığı yapmıştı.





Mansur Yavaş’ın Beypazarı, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü, Tunç Soyer’in de Seferihisar Belediye Başkanlığı’ndan gelmesiyle bunların arasında ne fark var? Kaldı ki, 1994 yılında Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı seçilmeden önce, bir belediyecilik tecrübesi mi vardı? Sadece Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı vardı ki, o da Erdoğan’ın şimdiye dek kazanamadığı tek seçim olarak tarihe geçti.





Belde belediye başkanlığı yapmış olsun ya da hiç belediye başkanlığı yapmamış olsun, Cumhur İttifakının büyükşehir belediye başkan adayı olununca mı büyükşehir belediyelerini yönetebilecek kapasiteye erişiliyor? Adaylara bu kapasite yüklemesini yapan bir cihaz mı var acaba? Eğer varsa, bu teknolojiyi kullanmayan CHP ve İYİ Parti’yi kınıyorum!"