Ahmet Nesin: Bu tutanak, darbenin Erdoğan’a nasıl ve kim tarafından bildirildiği yazıyor

Son günlerde Nedim Şener ve Ahmet Nesin arasında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir tartışma sürüyor.





“Kontrollü darbe” tezine dayanak yapılan bir savcı belgesi üzerinden başlayan tartışma o gün ve sonrasında yaşananlara dair karşılıklı iddialarla devam ediyor.





Ahmet Nesin, Artı Gerçek’teki son yazısında, “15 Temmuz gecesi Erdoğan'da hafıza kaybı oldu mu?” sorusunu yöneltiyor.





“Erdoğan darbe girişiminden en az bir buçuk ay önce haberdar” iddiasını öne süren Nesin, “Aşağıdaki ifade tutanağında çok bariz bir şekilde darbenin Erdoğan’a nasıl ve kim tarafından bildirildiği yazıyor” ifadesini kullanıyor.













Nesin, 15 Nisan 2017’de, Erdoğan’ın Bursa Toplu açılış töreninde yaptığı konuşmadan şu alıntıyı yapıyor.





“Ana muhalefetin başındaki zat, ‘15 Temmuz'da kontrollü darbe’ yapıldı diyor. Ben gece 01.30 gibi Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na indim. Marmaris'ten oraya geldim. Atatürk Havalimanı'na geldiğimde baktım ki, halkım bizi orada bekliyor. Çağrımıza hepsi gelmiş. Orada oturduk durum değerlendirmesi yaptık. Ben orada istişare yaparken bir de öğrendim ki, Kılıçdaroğlu 23.30 gibi Atatürk Havalimanı'na gelmiş. Sonra öğrendik ki oradan ayrılmış.”





Nesin, yazısınında devamında, Erdoğan’ın 15 Şubat 2019’da ise Bursa’da farklı ifadeler kullandığına dikkat çekiyor:





“Ben Atatürk Havalimanı'na indiğimde gece saat 00:15. Yüzbinler orada. Ama Bay Kemal saat 23.15'te gelmiş, tankların koruması altında oradan Bakırköy belediyesine gitmiş. Bir yandan kahvesini yudumlarken bir taraftan da bizim oraya inişimizi izliyor. Milletim neredeyse biz oradaydık...”





Ahmet Nesin, Hava Kontrol Kule şefi Enver Yavuz’un açıklamasına da dikkat çekerek şunları paylaşıyor:





“Saat 03.18’de Cumhurbaşkanımız havalimanına iniş yaptı. Saat 03.40 sıralarında iki adet askerî jet geldi ve havalimanı üzerinde alçak uçuşlar yapmaya başladı. Bu 05.00’e kadar sürdü. Saat 06.50’de ise Hava Harp Okulu’ndan 2 adet helikopter kalktı ve ikisi de silahlıydı. Havalimanı ve devlet konuk evi üzerinde tehditkâr bir şekilde silahı göstererek uçmaya başladı. Bu sırada Cumhurbaşkanımız da devlet konuk evindeydi. Saat 07.50'de ise Eskişehir’den kalkan iki adet jet havalimanına yaklaştı. Jetler ile ilgili bilgi vermek üzere müdürlerimi aradığımda Cumhurbaşkanımız telefonu kendisi alarak bana ‘Hava sahasına giren dost jetleri İstanbul hava sahasında kalsın ve bölgeyi terk etmesin’ talimatı verdi. Bu andan sonra hiçbir olumsuzluk olmadı.”





“Peki, Erdoğan’ın inişinde bu sıkıntı varken diğer konular ve saat durumu nasıl” diyen Nesin, “Evet, ikinci sıkıntı da Erdoğan’ın darbe olacağını ya da olduğunu kimden ve nasıl öğrendiği. Bu konu esasında Erdoğan’ın İstanbul’a inişinden daha da karışık” görüşünü dile getiriyor.





Erdoğan’ın reklam işlerini yürüten Erol Olçok’a ait olduğu söylenen Twitter hesabından atılan 13 tweetin ekran görütüsünü, “Bunları okuduğunuzda Olçok’un da darbeden haberi olduğunu anlıyorsunuz. Kimden öğrenmiş olabilir, bilemem, belki benim 2014 yılında yazdığım ‘Darbe valizim hazır’ yazımı okumuştur. O gece olanları 5 gün önceden yazan Erol Olçok uzun namluluyla durup dururken öldürülmemiştir sanırım, ifadede kimden öğrendiği sorulacaktı” notuyla paylaşıyor.

















Nesin, yazısını sonlandırırken “Şimdi ben soruyorum, Erdoğan’ın mı kafası karışık, yoksa diğer insanların mı? Hadi bombaya karşı su ve yangına dayanıklı Binali Yıldırım fotolarını ve perdelerini anladık da Darbe mi Erdoğan’dan çıktı, Erdoğan mı darbeden, bunu bize kim açıklayacak” diyor.



