Samanyolu Haber /Gündem / Özhaseki: İnşallah sizler de şehit olun /17 Aralık 2016 15:05

Özhaseki: İnşallah sizler de şehit olun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 gün önce Beşiktaş’taki terör saldırısından sonra ziyaret ettiği polislere "Biz pes etmeyiz. Hepimiz birer şehit namzetiyiz. Allah nasip ederse ben de şehit olurum inşallah sizler de şehit olun" demişti.

Özhaseki: İnşallah sizler de şehit olun

Özhaseki: İnşallah sizler de şehit olun

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre 13 asker hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.
 
BAKAN "İNŞALLAH SİZLER DE ŞEHİT OLUN" DEMİŞTİ
 
Bu saldırının ardından 5 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyareti akıllara geldi. Bakan Özhaseki buradaki konuşmasında polislere “Bu örgütlerin her birisi hainlikleri, alçaklıkları ve envai çeşit kötülükleri yapıyorlar ama şunu bilmeleri lazım ki, biz tükenmeyiz. Biz pes etmeyiz. Hepimiz birer şehit namzetiyiz. Allah nasip ederse ben de şehit olurum inşallah sizler de şehit olun" demişti.
 
Özhaseki konuşması şöyleydi;
 
"Allah'ın huzuruna yüz akıyla gidelim ama nasip değilse inşallah huzurla vatanımızda yaşayalım. Bizler böyle yaparsak bu millet rahat edecek. Bu millet yükselecek. Yoksa bize burada rahat vermeyecekler. Bu bayrağın rahatça dalgalanabilmesi, göklerde hür bir şekilde dalgalanabilmesi ve ezanların her zaman semalarda çınlamasının bir bedeli var.
 
"Bu bedeli de ödüyoruz. Son yıllarda, son aylarda ve özellikle son günlerde bu terörün kökü kazınıyor. Kökü kazındığı için bu acı olayları yapıyorlar. Terörün tek amacı vardır genişletmek, yerele ulaşmak, kitlesel eylemlere dönüştürmek ve sonra toprak parçası üzerindeki kurdukları hakimiyetle birlikte koparıp bu vatan toprağını parçalamak.
 
"Geçtiğimiz yıllarda da bu hedefe doğru ciddi adımlar attılar. Şimdi tam tersine. Topraklardan koparıldı. Oradaki saf masum vatandaşlardan bu terör örgütü koparıldı. Alan hakimiyetleri bitti. Sokak hakimiyetleri bitti. Şehirdeki hakimiyetleri kırıldı. Dağdaki hakimiyetleri de kırıldı.
 
"Sınır ötesindeki hakimiyetleri de Allah'ın izniyle kırılıyor. Onun için bunaldılar. 2 kişilik bir terör örgütü de patlama yapabilir. Şimdi can yakmak ve ses getirmek istiyorlar. İçimizi acıtmak istiyorlar. Bunu da yapıyorlar.
 
"Allah'ın izniyle bu bizi biraz daha hırçınlaştıracak. Biraz daha öfkeli hale getirecek ve bunları daha iyi temizlememize vesile olacak."
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