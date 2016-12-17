'Düğünde siyasi içerikli şarkı çalmayın'

Suruç'ta siyasi içerikli ve 'terör örgütünü övücü' müziklerin çalındığının saptanması üzerine, ilçedeki müzik gruplarına Suruç Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyarı yazısı gönderildi. İlçede düğün salonlarında ve sokaklarda müzisyenlik yapan gruplara gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi: "Suruç ilçesinde düğünlerde müzik çalan müzisyenler 14.12. 2016 günü saat: 14.00'da İlçe Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binasına çağrılarak düğünlerde hiçbir suretle siyasi içerikli terör örgütlerini ve üyelerini övücü her türlü sözlü ve sesli müzik çalmayacaklarını ve söylemeyeceklerini aksi takdirde haklarında terör örgütünün propagandasını yapmaktan işlem yapılacağının sorumluluğunu aldıklarını imzaları karşılığında tebellüğ ettiklerine dair, bu tebliğ tebellüğ tutanağı tarafımızdan tanzimle imza altına alındı."





