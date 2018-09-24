Samanyolu Haber /Dünya / Özdemir: Erdoğan beni görmek ve tahammül etmek zorunda kalacak /24 Eylül 2018 11:17

Özdemir: Erdoğan beni görmek ve tahammül etmek zorunda kalacak

Yeşiller eski Eş Başkanı Cem Özdemir diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan için verilecek resmi yemeğe katılacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine yönelik olarak Alman politikacılardan tepki gelmeye devam ediyor. Eski Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeğe katılacağını söyledi.

'BENİ GÖRMEK VE BANA TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDA OLACAK'

Özdemir Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir daveti hak etmediğini belirtti ve yemeğe katılımıyla hem Türkiye'ye hem de Alman-Türk toplumuna bir işaret göndermeyi umut ettiğini söyledi.

Özdemir, "Almanya'daki muhalefet bu ülkenin politikasının bir parçası, biz demokrasimizin güçlü ve gerekli bir unsuruyuz" dedi. Güçlü bir cumhurbaşkanının bile bazı kurallardan kaçamayacağını söyleyen Özdemir, "O, otoriter politikasının eleştirisini savunan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak" ifadelerini kullandı.

Özdemir, Alman hükümetini ekonomik nedenlerle Erdoğan'ın bazı vaatlerde bulunabileceği konusunda uyardı. Yeşiller milletvekili Özdemir, "Başbakan Merkel, Erdoğan'a Alman anayasal devletinin despotik davranışları kabul ve tolere etmeyeceğini, Erdoğan'ın Almanya'ya anlaşmazlık getirdiğini ve Almanya'nın bu ülkede bir casusluk ve ihbar sistemi kurmasını kabul etmeyeceğini açıkça belirtmeli" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın katılacağı yemeği boykot edeceklerini ilk açıklayan siyasetçiler, Sol Parti'den Sevim Dağdelen ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) Bijan Djir-Sarai olmuştu.
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