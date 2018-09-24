Geçen yıl 233 kişi yoksulluk sebebiyle intihar etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde İsmail Devrim adlı vatandaşın girdiği 'ekonomik' bunalım sonucu yaşamına son vermesinin ardından bir rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, geçen yıl “maddi sıkıntılar” nedeniyle 233 kişinin yaşamına son verdiğini bildirdi.





İlgezdi'nin raporunda, resmi verilere göre 2017 yılında tam 3 bin 69 yurttaşın yaşamını sonlandırdığını ortaya koyan raporda, bu intiharların 233'ünün sebebinin, 'geçim zorluğu' olduğu vurgulandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçim zorluğu nedeniyle intihar ile gerçekleşen ölümlerde ilk üç sırayı 34 ölüm ile İstanbul, 20 ölüm ile İzmir ve 14 ölüm ile Bursa aldı. Ankara'da 13 kişi, Antalya'da 12 kişi, Mersin'de 9 kişi, Konya'da 8 kişi, Antep ve Adana'da ise 7'şer kişi bu nedenle yaşamlarını sonlandırdı.





‘15 YILDA 44 BİN İNTİHAR'





Geçen yıl ‘canına kıyan' yurttaşların 2 bin 368'inin erkek, 701'inin ise kadın olduğunu ifade eden İlgezdi, raporunda, "Son 15 yılda ölümle sonuçlanan toplam intihar sayısı 44 bin 277'ye ulaştı" dedi.





2017 yılı intihar sebeplerinin detaylı olarak incelendiğinde ‘sebebi bilinmeyen' intiharlar sayısının bin 248 olduğuna dikkat çeken İlgezdi raporunda, "Bu nedenle ‘geçim zorluğu sebebiyle intihar' başlığı altında açıklanan 233 ölümün, buzdağının sadece görünen yüzü olduğu, bu nedenden intihar edenlerin sayısının daha fazla olduğu değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.





Vatandaşların intiharlarının nedenlerine göre incelendiği raporda ayrıca 653 kişinin 'hastalık', 128 kişinin 'aile geçimsizliği', 86 kişinin 'istediği kişi ile evlenememe', altı kişinin 'ticari başarısızlık', üç kişinin 'öğrenim başarısızlığı' nedeniyle yaşamına son verdiği belirtildi. 712 intihar ise 'bu nedenlerin dışında' gerçekleşti.