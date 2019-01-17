Samanyolu Haber /Spor / Ozan Kabak Stuttgart'la sözleşme imzaladı /17 Ocak 2019 19:08

Ozan Kabak Stuttgart'la sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'ın Stuttgart'la imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu.

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Ozan Kabak, Alman ekibi Stuttgart'la 5.5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 Milyon Avro bonservis bedeliyle transfer olan 19 yaşındaki genç yıldız, yılda 1.8 Milyon Avro kazanacak. Almanya'daki yüzde 47'lik verginin ardından bu miktar 1.2 Milyon Avro'ya inecek. 

Ozan Kabak, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Stuttgart'a geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak, harika taraftarlarımızı ve iç saha maçlarındaki müthiş atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. Stuttgart'ta büyük hedeflerim var. Ben sahada bir savaşçıyım. Her maçı kazanmak isterim. Böylece en kısa sürede alt sıralardan kurtulup, hedefimize ulaşabiliriz. Kulüp ve taraftarlar için hem saha içinde hem saha dışında her şeyimi vereceğim.

Stuttgart Teknik Direktörü Michael Reschke ise şu şekilde konuştu: Ozan, Avrupa'nın birçok büyük kulübünden gelen teklifler arasından Stuttgart'ı seçtiği için çok mutluyuz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalitesini gösterdi ve bu sezon Galatasaray'da A takım oyuncusu oldu.
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