OHAL’in celladına karşı #bitmeyenohal kampanyası

Gergerlioğlu, başlattığı #bitmeyenohal kampanyası ile ilgili olarak, “İnsanlarımızın konuşması lazım. Sorunlar, içine kapanarak ya da çatışmayla çözülmez. İnsanız ve konuşarak sorunlarımızı çözebiliriz. İnsanımızın da bunu görmesi lazım." dedi.



You Tube aracılığı ile yayın yapan BOLD Medya’da Fatih Akalan’ın sorularını cevaplandıran Gergerlioğlu, OHAL’in ismen kalkmasına rağmen fiilen devam ettiğine dikkati çekti.





KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER DIŞINDA 50 BİN KİŞİ DAHA MAĞDUR





Gergerlioğlu, antidemokratik uygulamaların devam ettiğine vurgu yaparak, “KHK mağdurların dışında 30 bine yakın kapatılan askeri okul öğrencisi şu anda ortada ve suçlu gibi görünüyorlar, sosyal hayattan dışlanıyorlar. Kapatılan özel okullardaki 20 bine yakın öğretmene çalışma izni verilmemiş durumda.





Sadece KHK’lar değil, OHAL her yönüyle tam bir kıyım makinesi, tam bir soykırım sürüyor ve maalesef ülke üzerine karanlık bir gece gibi çökmüş, son derece kasvetli bir ortam oluşturmuş durumda.” diye konuştu.









İnsan hakları savunucuları olarak 2,5 yıllık dönemde mağdurların sesi olmak adına feryat ettiklerini belirten Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “Ancak yürütmenin başı dayatmaları devam ettirme peşinde. Demokrasiye dönme peşinde değil. Kendi tahakkümünü daha da sağlamlaştırma peşinde. OHAL şu an devam ediyor. Artarak devam eden bir sıkıntı var.”





“İNSANLAR SESİNİ YÜKSELTEMİYOR, ÇÜNKÜ HERKES TEDİRGİN”

“Çaresizliği yaşayanlar çoğunlukla sessiz kesim. Seslerini çok fazla çıkaramayan insanlar.” diyen Gergerlioğlu, çok sayıda insanın maruz kaldıkları hukuksuzluklardan sonra ‘biraz sesimizi yükseltsek başımıza yine iş gelir mi?’ diye tedirgin olduğunu kaydetti.





Gergerlioğlu, “Ancak bu duruma razı olmamamız gerekir. Bir insan olarak bizim sesimizi yükseltmemiz gerekir. Çünkü sesimizi kısarak varabileceğimiz bir yer yok.” ifadelerini kullandı.









Siyasete atılmadan önce de insan hakları mücadelesi veren bir isim olan Gergerlioğlu, “Demokrasi kolay bir şey değil. Bedeller ödeyerek kazanabiliriz. Ülkemizde de bu bedel süreci yaşanıyor. Kimse, gemisini kurtaran kaptan gibi kendisini görmesin. Mutlaka bir yerinden OHAL size de bize de dokunacak. Herkese dokunacak. ‘Birileri acı çeksin bana ne!’ diyen vicdansız bakış açısı bile kendisini bu OHAL felaketinden kurtaramayacaktır.”





#BİTMEYENOHAL KAMPANYASI

Gergerlioğlu, sosyal medyada başlattığı #bitmeyenohal kampanyası ile ilgili, “İnsanlarımızın konuşması lazım. Sorunlar, içine kapanarak ya da çatışmayla çözülmez. Yürütmenin demokrasiden haberi yok, yargı tamamen siyasallaşmış, yasama tek adamın emrine girmiş. Ancak bunu düzeltecek olan da yine bizleriz. O yüzden OHAL’in 2,5 yılında artık durmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Giderek kötüleşen gidişat var. O yüzden sesimizi yükseltmeyi düşündük ve bunu da fiili olarak yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu’nun sosyal medyada başlattığı #bitmeyenohal kampanyası 23 Ocak’a kadar devam edecek.





“OHAL KOMİSYONU ADETA OHAL’İN BİR CELLADI GİBİ”

Söz konusu kampanyada “OHAL felaketinin en kıyıcı makinesi” olan OHAL Komisyonu’na karşı hareket etme kararı aldıklarını söyleyen Gergerlioğlu, komisyonun OHAL’in adeta bir celladı gibi görev aldığını, anayasayı çiğnediğini ve hatta anayasal suç oluşturan bir komisyon olduğunu ifade etti.





Gergerlioğlu, OHAL Komisyonu’nun geçen günlerde yargı süreci henüz bitmeyen Mehmet Altan’ın başvurusunu da reddettiğine işaret ederek, “Öylesine hukuk dışı gerekçelerle bu red verildi ki, utanç verici bunlar Türkiye adına.” değerlendirmesinde bulundu.