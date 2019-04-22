Samanyolu Haber /Medya / Oyuncu Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası /22 Nisan 2019 10:46

Oyuncu Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmekle suçlanan oyuncu Ahmet Kural'a üç ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi.

Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Sıla'nın avukatı, Kural'ın cezasının ertelendiğini ancak kararın kesinleşmesi halinde daha önce aldığı suç için infaz süreci başlayabileceğini, oyuncunun cezaevine girebileceğini söyledi.

Adliye çıkışı kısa bir açıklama yapan şarkıcı Sıla, karardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Adalet tecelli etti, zor bir dönemdi benim için" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit', 'Basit yaralama'suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.
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