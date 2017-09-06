Samanyolu Haber /Gündem / 'Oy vermeyin' dediği partilere Türklerin desteği yüzde kaç? /06 Eylül 2017 13:15

'Oy vermeyin' dediği partilere Türklerin desteği yüzde kaç?

Almanya’daki seçimler için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Bu partilere oy vermeyin” çağrısı beklenen etkiyi göstermedi. Türklerin en çok oy verdiği Sosyal Demokrat Parti (SPD)’ye desteğin hâlâ sürdüğü ortaya çıktı. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) yaptığı ankete katılanların yüzde 45’i SPD’ye, 12’si Hristiyan Demokratlara (CDU), 7’si de Yeşillere oy vereceğini söylerken, Erdoğan’ın çağrısına karşın diğer partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

TAVAK Başkanı Faruk Şen, Erdoğan’ın seçim tavsiyelerinin Almanya’daki Türklerin yarısına yakını tarafından olumlu bulunduğunu üçte birinin olumsuz yaklaştığını belirtirken, Almanya’da AKP’nin oy oranının yüzde 65 olduğunu anımsattı. Şen, seçimlere katılma oranının da yine düşük kaldığına işaret etti.

Şen, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, 18-72 yaşları arasındaki 1072 Türk ile Berlin, Köln, Essen, Frankfurt, Duisburg, Hannover ve Münih’te yaptırdığı anketi ilk olarak Cumhuriyet ile paylaştı. Ankette 3 soru sorduklarını belirten Şen, sonuçları şöyle açıkladı:

‘Katılım düşük olacak’

‘Tayyip Erdoğan’ın seçim tavsiyesine nasıl yaklaşıyorsunuz?’ Bu soruya katılımcıların yüzde 47’si ‘olumlu’, yüzde 34’ü ‘olumsuz’ karşılığını verirken, yüzde 19’u da fikir beyan etmedi. ‘Seçimlere katılacak mısınız?’ Bu soruya ankete katılanların yüzde 44’ü “katılacağını” belirtirken, yüzde 38’i “katılmayacağını“, yüzde 18’i de ‘kararsız’ olduğunu belirtti. ‘Hangi partiye oy vereceksiniz?’ Katılımcıların yüzde 45’i SPD’ye, yüzde 12’isi CDU’ya, yüzde 7’si Yeşiller’e, yüzde 5’i Hür Demokratlar’a, yüzde 2’si Sol Parti’ye, yüzde 1’i de Almanya için Alternatif Partisi’ne oy vereceğini söyledi. Yüzde 30’u ise herhangi bir partiye oy vermeyeceklerini söyledi.

1.5 milyon vatandaş

Anket sonuçları AKP’nin Almanya’daki seçmeninin tamamının Erdoğan’ın sözlerine olumlu bakmadığını da gösterdi. TAVAK Başkanı Şen, Almanya’daki 3 milyon 200 bin Türk’ten 1 milyon 470 bini Alman vatandaşı olduğunu anımsattı. Şen, “Almanya’daki Türklerin yüzde 65’i Türkiye seçimlerinde AKP’ye oy verdi; yüzde 16’sı ise CHP’ye oy verdi” diye konuştu.
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