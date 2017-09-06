Samanyolu Haber /Gündem / AYM Başkanı'nın neden eğildiğini Rasim Ozan açıkladı /06 Eylül 2017 12:37

AYM Başkanı'nın neden eğildiğini Rasim Ozan açıkladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'In Erdoğan'ın karşısında eğilip büküldüğü görüntüye yandaş Rasim Ozan'dan açıklama geldi: Anadolu'nun bağrında kasabada yetişmiş bir imam-hatipli gencin taşralı mahcubiyeti.

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Yandaş Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önünde eğilen pozuna açıklama getirdi.

"Anadolu'nun bağrında bir kasabada yetişmiş bir imam-hatipli gencin taşralı mahcubiyetidir"

Kütahyalı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önünde eğilen pozuna açıklama getirdi. Kütahyalı "Anadolu'nun bağrında bir kasabada yetişmiş bir imam-hatipli gencin taşralı mahcubiyetidir o kare" dedi.

 Kütahyalı "o an" için şunları yazdı:

 "Aslında o cevap çok basit o kare için: 20'li yaşlarına kadar Yozgat şehrinin Sorgun ilçesinde büyümüş, 60'lar, 70'ler ve hatta 80 'lerin ortalarına kadar Anadolu'nun bağrında bir kasabada yetişmiş bir imam-hatipli gencin taşralı mahcubiyetidir o kare. Yüzde yüz Anadolu çocuğunun aşırı saygılı ve çekingen tavrıdır. Bir de dindarların egemenler tarafından ezildikçe ezildiği o yıllardan gelen imam-hatipli mahçubiyetidir. Bir insanı bu kültürel özelliği yüzünden yerden yere vurmak büyük haksızlık. Aslında bu duyguyu bize en iyi anlatacak yazar kendisi de Yozgatlı ve imamhatipli olan Ahmet Hakan'dır. İkisi de aynı yaşlardalar üstelik. Zühtü Arslan'ı bu kare yüzünden o da eleştirmiş. Gerçi Allahı var çok acımasızlık etmemiş. Ama yine de daha empatik olabilirdi. Her ne kadar artık "yırtık" olsa da Zühtü Arslan'ları oluşturan o yılların kültürel atmosferini anlatabilirdi. Murat Yetkin ise aşırı bir yorumla Zühtü Arslan'a daha da büyük haksızlık etmiş..."

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