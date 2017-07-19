Övgünün dozunu ayarlayamayınca kendini cezaevinde buldu

"Uyanış" filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra gözaltına alınan filmin yapımcısı Ali Avcı, "silahlı terör örgütü kurma yönetme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Uyanış filminde Erdoğan övgüsünün dozunu ayarlayamayan Avcı'nın Erdoğan'ı ölümlü bir varlık olarak göstermesi, terör örgütü kurmak olarak değerlendirildi





Ali Avcı daha önce çektiği Reis isminde, yine övgü dozu yüksek ve IMDB'ye göre dünyanın en kötü filmleri arasında gösterilen bir yapıma daha imza atmıştı.