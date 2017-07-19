MİT işi gücü bırakmış Almanya'daki Cemaat'e dönerciyi fişlemiş!

Türkiye’den Almanya’ya kara liste





Almanya’nın saygın yayınlarından Die Zeit, Ankara’nın Berlin’e fişleme listesi gönderdiğini yazdı. AKP hükümetinin, Almanya’da Cemaat'e yakın kurumların listesini gönderdiğini kaydeden gazete büyük şirketlerden küçük çaplı döner büfelerine kadar toplam 68 kurum ve kişiyi listeye ekledi.





Alman Bild gazetesi de aralarında Daimler ve BASF gibi büyük şirketlerin de yer aldığını kaydedetti.





Die Zeit, Alman yetkililerin Ankara’dan bu liste ve talepler hakkında detaylı bilgi istediğini belirtirken Türkiye’den herhangi bir yanıt alamadığını okuyucularına duyurdu.