Otomotivci bunaldı: ÖTV indirimi çözüm değil, kredi ve faiz sorunu çözülsün

Yeni Ekonomi Programı kapsamında dolaylı vergileri indirmekten söz edip doğrudan vergi artırımını işaret eden ekonomi yönetimi, ilk adımı kur artışı nedeniyle sadece ağustos ayında %53 daralan otomotiv sektöründe atmıştı.





Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahının alt limiti 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti de 80 bin TL’den 120 bin TL’ye çıkarılmış, böylece araç fiyatlarında modellerine göre 3 bin ile 14 bin TL arasında indirim sağlanmıştı.





Dünya’nın haberine göre; otomotiv sektörü temsilcileri ise kredi faizlerinin yüksekliği ve bankaların kredi verme konusundaki isteksizliği düşünüldüğünde ÖTV indiriminin hiçbir soruna çözüm olmayacağı ve satışlardaki gerilemeyi etkilemeyeceği görüşünde.





“ÖTV indiriminin etkisi çok sınırlı”





Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu, döviz kurlarındaki belirsizlik ve tüketici güven endeksindeki gerileme göz önünde bulundurulduğunda sektörün sorun ve beklentilerinin çok daha büyük olduğunu belirtti. Bilaloğlu, ÖTV indirimini ise çok kısıtlı bir alana etki etmekle eleştirdi:





(ÖTV indirimi) hayata geçirildi fakat etkisi çok kısıtlı oldu. Bunun başlıca nedeni benzer şekilde sadece en düşük ÖTV dilimine giren modellerin çok sınırlı olmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin bu fırsattan yararlanma imkanı çok kısıtlı. Benzer matrah düzenlemesinin burada da yapılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçlar ise taşıt kredilerine uygulanan vadelerin uzatılması ve ticari araçların kiralanmasına imkan tanıyacak düzenlemenin yapılması.





“Bankalar kredi vermiyor, BDDK elini taşın altına koymalı”





Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da ÖTV indiriminin piyasada karşılık bulması için hurda teşvikinin artırılması ve bankaların finansman tarafına destek çıkması gerektiğini belirtti.





“Bankalar sektöre kredi vermekten ciddi manada imtina ediyor. Kredi ret oranları otomotiv perakendeciliğinde tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Her 10 başvurudan 7’si reddediliyor. Bunca yıl otomotiv sektörü perakende finansmanının en büyük sağlayıcısı konumundaydı. Bugün bankalar bu işi fonlamayı ciddi manada bırakmış vaziyette” diyen Şahsuvaroğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) elini taşın altına koymaya çağırdı.





ÖTV indirimi yetersiz, esas sorun kredi ve faiz





Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ÖTV indiriminin olumlu olmakla birlikte satışları coşturacak bir adım olmadığını, zira en büyük sorunun finansmana ulaşma sorunu olduğunu söyledi. Ak, finansman maliyeti 4 kat artarken, krediye ulaşımın zorlaştığına dikkat çekti.





Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Haydar Bozkurt, ÖTV indiriminin piyasaya etkisinin en fazla %5-10 oranında olacağını söyleyip faiz artışlarına karşı adım atılması çağrısı yaparken, EY Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Serdar Altay da “Bu indirim oranı son dönemlerdeki fiyat artış oranları ile mukayese edildiğinde çok sınırlı bir iyileştirme” dedi.





S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak da ÖTV adımının olumlu bir etki yaratabileceğinin ancak esas olarak kalıtımsal bir değişiklik gerektiğinin altını çizdi.