Samanyolu Haber /Dünya / Instagram'ın kurucuları istifa etti /25 Eylül 2018 14:29

Instagram'ın kurucuları istifa etti

Facebook'un 2012'de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, istifa kararı aldı.

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Şirketin CEO'su Systrom, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" dedi. Öte yandan, şirket içinde bir ikililik hali zaten vardı.

BBC'nin haberine göre Instagram Facebook'un altındaki bir bölüm ya da departman olmaktan çok, ayrı bir şirket muamelesi görüyordu. Facebook için Instagram'ı satın almak kazançlı bir hamleydi.

Instagram'a değer katan da kendi kültürüydü. Bu kültürün mimarı da Kevin Systrom ve Mike Krieger'in ta kendileri.

Facebooklaşma süreci

Facebook'un insanların gözünde balon gibi sönmesine neden olan gürültülü ve karışık yapısı, Instagram'da yoktu.

Ancak geçtiğimiz yıllarda Instagram da giderek içerik yükünü artırdı ve Facebook'a benzemeye başladı: Algoritması zaman akışının sıralamasını değiştirdi ve reklam sayısı da arttıkça arttı.

Facebook'un Instagram'ı gelir oluşturan bir uygulamaya dönüştürüp kullanıcıların para ödemesini gerektiren yeni özellikler eklemeye çalışması bazı çevreleri rahatsız etmiş, bu yaklaşımın Instagram'ın kuruluş felsefesi olan sadeliğe ters düştüğünü vurgulayanlar olmuştu. Bu arada Systrom ile Krieger, Snapchat uygulamasından yüzsüz bir şekilde fikir çalmakla suçlandı.

Ancak bu eleştiriler ikiliyi çok da rahatsız etmemiş olsa gerek ki, Facebook'a dönüşme sürecine devam ettiler. Bu da şirketi bir kırılma noktasına getirdi.

Şimdi Instagram'ın başına geçmesi için düşünülen başlıca isim, şirketin görevdeki ürün yöneticisi Adam Mosseri.

CV'sine bakılırsa bu profil Instagram'ın sadık kullanıcılarını endişelendirebilir: Mosseri, eskiden Facebook'un haber akışından sorumluydu.

BBC Türkçe
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