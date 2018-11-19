Otomotiv dünyasının efsanevi CEO'su tutuklandı

Japonya'da yayınlanan Asahi gazetesinde yer alan bir habere göre, dünya otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un mali ihlallerden dolayı Japonya’da tutuklandı. Carlos Ghosn’a yönelik suçlama ise, 100 milyonlarca dolarlık maaş ödemelerinde 'usulsüzlük' yapmak olarak açıklandı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada, Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.







Hürriyet'in gazetenin internet sitesinden derleyerek verdiği haberde, Ghosn’un kendi gelirlerini mali tablolara indirgemediği, bu yüzden savcılarla gönüllü olarak görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor.





Devlet televizyonu NHK ise şüpheli mali ihlallerden dolayı Ghosn’un sorgulandığını bildirdi. Nissan sözcüsü haberle ilgili inceleme yaptıklarını belirtirken, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının sözcüleri ise soruları yanıtsız bıraktı.





Ghosn ile ilgili soruşturmanın, Nissan'ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO'nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn'un gelirini "uzun yıllar boyunca" düşük beyan ettiğini doğruladı.





GHOSN KOVULACAK!





Nissan grubu, Carlos Ghosn gelirlerinin tamamını Japonya'da vergi dairesine bildirmediği yolundaki haberleri teyit etti ve Ghosn’un istifasının isteneceğini açıkladı. Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve Ghosn'un görevine son verileceği ifade edildi.





Bu haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti. Carlos Ghosn’un kazandığı gelirini Japonya’da vergi dairesine daha düşük gösterdiği bildirildi. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı Ghosn, iflas aşamasına gelen Nissan şirketini zor günleri atlatıp, ayağa kaldırmıştı.





Kariyerine Michelin’de başlayan Ghosn, daha sonra 1999 yılında Renault’a katılmış ve Fransız şirketinin 2001 yılında Japon şirketiyle ortaklık kurmasına öncülük etmişti.