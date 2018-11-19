Samanyolu Haber /Gündem / MHP ve İyi Parti'ye anket şoku... İttifak yoksa tam anlamıyla sıfır çekiyorlar /19 Kasım 2018 15:21

MHP ve İyi Parti'ye anket şoku... İttifak yoksa tam anlamıyla sıfır çekiyorlar

Polimetre'nin, partilerin yerel seçimlerde ittifaklı ya da ittifaksız kazanabileceği belediye sayısına ilişkin senaryosuna göre; İttifak olmazsa MHP ve İYİ Parti hiç bir ilde kazanamıyor.

SHABER3.COM

Polimetre.com'un kurucusu M. Günal Ölçer ve ekibi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partilerin ittifak yaptığı ve yapmadığı senaryoları araştırdı. 81 il ve 972 ilçenin her biri için tek tek incelenen sonuçlara göre, AKP’nin MHP ile ittifakı İstanbul’u kazanmaya yetmiyor. AKP’nin İstanbul’u alabilmesi için AKP+MHP iş birliğinin karşısında oluşabilecek CHP+İyi Parti+HDP ittifakını engellemesi gerekiyor. 

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre Polimetre.com'un kurucusu, siyasal veri analisti M. Günal Ölçer, AKP’nin sadece MHP ile iş birliği yapmasının seçimi kazanması için yeterli olmadığını söyledi. 

'MHP VE İYİ PARTİ İTTİFAKSIZ HİÇBİR İL KAZANAMIYOR'

Yerel seçimlere herhangi bir partiyle ittifak yoluna gitmeden siyasi partilerin tek başına katılmaları halinde ortaya çıkan sonuçlara göre İYİ Parti, hiçbir il ya da ilçede kazanamıyor. MHP, sadece 4 ilçe (Kırıkkale-Sulakyurt, Erzincan-Üzümlü, Osmaniye-Toprakkale ve Şanlıurfa-Harran) dışında hiçbir ilde kazanamıyor.

Araştırmaya göre;

HDP ittifaksız en az 12 il ve 93 ilçe,

CHP ittifaksız en az 7 en çok 16 ilde ve en az 153 en çok 223 ilçede,

AKP ittifaksız en az 18 il ve 320 ilçede seçim kazanabiliyor.

Araştırmada AKP+MHP ittifakının kesin olarak kazanabileceği il sayısı en az 45 olarak hesaplandı.
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