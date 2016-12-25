Samanyolu Haber /Gündem / "İşte ordu işte komutan!" /25 Aralık 2016 11:07

"İşte ordu işte komutan!"

Rus büyükelçi suikastinin tetikçisi El Nusra üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın sohbetlerine gittiği Nurettin Yıldız "İşte ordu işte komutan" sloganları ile karşılanmış.

El Nusra tetikçisinin sohbetlerine gittiği Nurettin Yıldız "işte ordu işte komutan" sloganıyla karşılanmış

O isim “işte ordu işte komutan” sloganları ile karşılandı!

Rus Büyükelçiyi öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın gözaltına alınan ev arkadaşı avukat S.Ö. ve polis S.B.’nin, Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katıldıkları belirlendi.

Bu üç ismin, Etlik ve Batıkent’te bir evde, Hacı Bayram Camisi’nde Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katılmaya devam ettikleri saptandı.

SUİKASTÇİ POLİSİN SOHBETLERİNE GİTTİĞİ NURETTİN YILDIZ KİMDİR?

Samsun’da kaydedilen görüntüler çok çarpıcı… Nurettin Yıldız, “işte ordu işte komutan” sloganları ile karşılanıyor!

Görüntüler, İhsan Şenocak’ın kurucusu olduğu İFAM’da kaydedilmiş.
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