"İşte ordu işte komutan!"

O isim “işte ordu işte komutan” sloganları ile karşılandı!





Rus Büyükelçiyi öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın gözaltına alınan ev arkadaşı avukat S.Ö. ve polis S.B.’nin, Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katıldıkları belirlendi.





Bu üç ismin, Etlik ve Batıkent’te bir evde, Hacı Bayram Camisi’nde Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katılmaya devam ettikleri saptandı.





SUİKASTÇİ POLİSİN SOHBETLERİNE GİTTİĞİ NURETTİN YILDIZ KİMDİR?





Samsun’da kaydedilen görüntüler çok çarpıcı… Nurettin Yıldız, “işte ordu işte komutan” sloganları ile karşılanıyor!





Görüntüler, İhsan Şenocak’ın kurucusu olduğu İFAM’da kaydedilmiş.