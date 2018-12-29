Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Sidney'de yaşanan olayda bir yolcu, Oxford Caddesi'nde otobüse binmeye çalıştı. 38 yaşındaki şoför, yolcuya otobüsün dolu olduğunu ve bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalacağını açıkladı ve yolcuyu otobüse almadı.

Otobüse alınmadığı için sinirlenen yolcu, bir süre şoförü ikna etmeye çalıştı. İngiliz yolcu, cebinden çıkardığı biber gazı içeren spreyi şoförün yüzüne püskürttü ve kaçtı.





Nefes almakta zorlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti



