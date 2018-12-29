Samanyolu Haber /Dünya / Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı /29 Aralık 2018 09:49

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Avustralya'nın Sidney şehrinde, otobüse binmek isteyen bir turist yolcu, şoförün 'yer kalmadığı' ikaza sinirlenip şoförün yüzüne biber gazı sıktı ve kaçtı.

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Sidney'de yaşanan olayda bir yolcu, Oxford Caddesi'nde otobüse binmeye çalıştı. 38 yaşındaki şoför, yolcuya otobüsün dolu olduğunu ve bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalacağını açıkladı ve yolcuyu otobüse almadı.
Otobüse alınmadığı için sinirlenen yolcu, bir süre şoförü ikna etmeye çalıştı. İngiliz yolcu, cebinden çıkardığı biber gazı içeren spreyi şoförün yüzüne püskürttü ve kaçtı.

Nefes almakta zorlanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti

Olay sonrası açıklama yapan, Polis Müfettişi Gavin Woods, adamın şoföre en az altı kez biber gazı püskürttüğünü belirterek "Püskürtme işlemi sonrası, otobüs şoförü vardiyasını tamamlayamadı" açıklamasını yaptı
Devlet Transit Emniyet Başkanı Wayne Potter, 38 yaşındaki sürücünün olaydan sonra şokta olduğunu ancak şimdi, iyi durumda olduğunu ve işe geri döndüğünü söyledi.

NSW Polis Temsilcisi Troy Grant ise, saldırının 'kabul edilemez bir davranış' olduğunu söyledi ve turiste teslim olma çağrısında bulundu.
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