İnternet korsanları 1000'e yakın mültecinin verilerini çaldı









Bakanlık Kuzey Kore'den iltica edenlerle ilgili olarak ilk kez böylesi büyük çaplı bir veri hırsızlığı gerçekleştiğini söylüyor.





Henüz bilgileri kimin çaldığı ya da siber saldırının kaynağı kesin olarak belirlenebilmiş değil.





Güney'e kaçarak Kuzey Kore rejimini kötüleyen açıklamalar yapan mülteciler hakkında Kuzey Kore'nin devlet denetimindeki medyadasında sık sık tehdit mahiyetinde yazı ve açıklamalar yer alıyor.





Bir çok siber güvenlik uzmanı bir süredir Kuzey'in internet korsanlığında çok ilerlediğine dair uyarılar da yapıyor.



