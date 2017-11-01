Osman Kavala adliyeye sevk edildi

İş adamı Osman Kavala gözaltına alınmasının ardından bu gece adliyeye sevk edildi.
Kavala’nın bu gece biten polis sorgusunun ardından savcılığa çıkarılması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü soruşturmada ifade vermesi planlanan Kavala’nın gözaltı süresi bugün doluyordu.
Başsavcıvekili Yılmaz, Kavala hakkında ifadesini almasının ardından karar verecek.
Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen, Murat Belge'yle birlikte İletişim Yayınları'nın kurucusu olan iş adamı Osman Kavala, geçen günlerde Gaziantep dönüşü, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.