Samanyolu Haber /Gündem / Ergenekon sanığına silahlı saldırı! /01 Kasım 2017 02:44

Ergenekon sanığına silahlı saldırı!

Ergenekon davası sanıklarından Kutbettin Kaya Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Ergenekon sanığı silahlı saldırıya uğradı: Olay yerinde hayatını kaybetti

Ergenekon davası sanıklarından Avukat Kutbettin Kaya Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Milliyet'te yer alan habere göre Bakırköy sahilinde bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayan Kaya olay yerinde hayatini kaybetti.

2 kişinin yaralandığı saldırıda polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, balık restoranında ve bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Av.Kudbettin Kaya, Ergenekon yargılamaları sırasında Yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı.
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