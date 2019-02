Oscar Ödülleri sahiplerini buldu - Adayların ve kazananların tam listesi

Bu dalda ödülü kazanması pek beklenmediği için Yeşil Rehber'in Hollywood'un en prestijli ödülü kucaklaması sürpriz oldu.





Mizah, müzik, dostluk temalarını içeren bir yol filmi olan Yeşil Rehber, siyah bir piyanistle beyaz şoförünün 1962'de New York'tan ırkçı güney eyaletlerine gerçekleştirdiği yolculuğu anlatıyor.





Bu filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı da Mahershala Ali'nin oldu. Oyuncu, 2017 yılında da Moonlight filmiyle aynı ödülü almıştı.





En iyi yönetmen Oscar'ının kazananı ise Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu.

İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sunuşunu 'duvarsız' bir dünya diyerek İspanyolca yaptığı yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar'ı Roma filmi aldı.





En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek'in oldu.

En iyi kadın oyuncu Oscar'ını The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman kazandı.





Gecenin ilk ödülü ise en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'e gitti.





"Saturday Night Live" programının eski oyuncuları ve komedi dalında çok sayıda yapımda yer alan Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph bu kategorinin sunuşuyla gecenin açılışını yaptı.

Black Panther en iyi prodüksiyon tasarımı, kostüm tasarımı ve en iyi film müziği ödülleriyle üç Oscar kazandı.





Bohemian Rhapsody, en iyi erkek oyuncu kategorisinin yanı sıra en iyi ses efekti, en iyi ses kurgusu ve en iyi kurgu Oscarlarını aldı.





En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.





Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filmi en iyi animasyon dalında ödül kazandı.





Queen gitaristi Brian May sahnedeydi

Oscar ödül töreninin açılışı, efsane rock grubu Queen şarkılarıyla oldu.





Şarkıcı Adam Lambert ve Queen grubunun gitaristi Brian May, ödül töreninin açılışını iki şarkılık bir performansla yaptı.

En iyi kısa belgesel ödülünü 'Period. End Of Sentence' aldı.





Bu belgesel film, Hindistan'ın kırsal bölgelerinde kadınların adet döneminin halen bir tabu olmasını ve hijyenik pedlere kadınların erişiminde yaşadıkları sorunları anlatıyor.





Sosyal medya en çok Shallow performansını beğendi

Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-şarkıcı Lady Gaga, Shallow şarkısının performansı için sahneye çıktı.





Bir Yıldız Doğuyor filminin soundtrack'i olan Shallow, aynı zamanda en iyi film şarkısı kategorisinde Oscar'ı da kazandı.





Bu performans sosyal medyanın da en çok beklediği anlardan biriydi.

Lady Gaga'nın Shallow şarkısını her seslendirdiğinde ağladığını belirten sosyal medya kullanıcıları, Bradley Cooper ile beraber sahne almasından çok etkilendiklerini yazdı.





Birçok Amerikan medya kuruluşu, bu performansın Oscar tarihinin en samimi anlarından biri olduğunu kaleme aldı.





Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı 10 dal ile Roma ve The Favourite filmleri almıştı.









En İyi Film





BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice





En İyi Yönetmen





Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)





En İyi Kadın Oyuncu





Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?





En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale - Vice



Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book





En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)





En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)





En İyi Yabancı Film

Capernaum (Lübnan)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

Roma (Meksika)

Shoplifters (Japonya)





En iyi uyarlama senaryo

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born





En iyi orijinal senaryo

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice





En iyi kurgu

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice





En iyi film müzikleri

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns





En iyi kısa film

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin





En iyi kısa animasyon film

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends





En iyi kostüm tasarımı

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots





En iyi ses efekti

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born





En iyi ses kurgusu

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma





En iyi kısa belgesel

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End Of Sentence





En iyi belgesel

Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG





En iyi prodüksiyon tasarımı

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma





En iyi görüntü yönetimi

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born





En iyi görsel efekt

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story





En iyi saç ve makyaj

Border

Mary Queen of Scots

Vice





En iyi animasyon film

Isle Of Dogs

Incredibles 2

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse





En iyi film şarkısı

"All the Stars," Black Panther

"I'll Fight," RBG

"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns

"Shallow," A Star Is Born

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings," The Ballad of Buster Scruggs





Yapım tasarımı

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma





Ses kurgusu

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born