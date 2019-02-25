Oscar Ödülleri sahiplerini buldu - Adayların ve kazananların tam listesi

Bu dalda ödülü kazanması pek beklenmediği için Yeşil Rehber'in Hollywood'un en prestijli ödülü kucaklaması sürpriz oldu.
Mizah, müzik, dostluk temalarını içeren bir yol filmi olan Yeşil Rehber, siyah bir piyanistle beyaz şoförünün 1962'de New York'tan ırkçı güney eyaletlerine gerçekleştirdiği yolculuğu anlatıyor.
Bu filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı da Mahershala Ali'nin oldu. Oyuncu, 2017 yılında da Moonlight filmiyle aynı ödülü almıştı.
En iyi yönetmen Oscar'ının kazananı ise Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu.
İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sunuşunu 'duvarsız' bir dünya diyerek İspanyolca yaptığı yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar'ı Roma filmi aldı.
En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek'in oldu.
En iyi kadın oyuncu Oscar'ını The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman kazandı.
Gecenin ilk ödülü ise en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'e gitti.
"Saturday Night Live" programının eski oyuncuları ve komedi dalında çok sayıda yapımda yer alan Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph bu kategorinin sunuşuyla gecenin açılışını yaptı.
Black Panther en iyi prodüksiyon tasarımı, kostüm tasarımı ve en iyi film müziği ödülleriyle üç Oscar kazandı.
Bohemian Rhapsody, en iyi erkek oyuncu kategorisinin yanı sıra en iyi ses efekti, en iyi ses kurgusu ve en iyi kurgu Oscarlarını aldı.
En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filmi en iyi animasyon dalında ödül kazandı.
Queen gitaristi Brian May sahnedeydi
Oscar ödül töreninin açılışı, efsane rock grubu Queen şarkılarıyla oldu.
Şarkıcı Adam Lambert ve Queen grubunun gitaristi Brian May, ödül töreninin açılışını iki şarkılık bir performansla yaptı.
En iyi kısa belgesel ödülünü 'Period. End Of Sentence' aldı.
Bu belgesel film, Hindistan'ın kırsal bölgelerinde kadınların adet döneminin halen bir tabu olmasını ve hijyenik pedlere kadınların erişiminde yaşadıkları sorunları anlatıyor.
Sosyal medya en çok Shallow performansını beğendi
Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-şarkıcı Lady Gaga, Shallow şarkısının performansı için sahneye çıktı.
Bir Yıldız Doğuyor filminin soundtrack'i olan Shallow, aynı zamanda en iyi film şarkısı kategorisinde Oscar'ı da kazandı.
Bu performans sosyal medyanın da en çok beklediği anlardan biriydi.
Lady Gaga'nın Shallow şarkısını her seslendirdiğinde ağladığını belirten sosyal medya kullanıcıları, Bradley Cooper ile beraber sahne almasından çok etkilendiklerini yazdı.
Birçok Amerikan medya kuruluşu, bu performansın Oscar tarihinin en samimi anlarından biri olduğunu kaleme aldı.
Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı 10 dal ile Roma ve The Favourite filmleri almıştı.
En İyi Film
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
En İyi Yönetmen
Spike Lee (BlacKkKlansman)
Pawel Pawlikowski (Cold War)
Yorgos Lanthimos (The Favourite)
Alfonso Cuarón (Roma)
Adam McKay (Vice)
En İyi Kadın Oyuncu
Yalitza Aparicio - Roma
Glenn Close - The Wife
Olivia Colman - The Favourite
Lady Gaga - A Star Is Born
Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale - Vice
Bradley Cooper - A Star Is Born
Willem Dafoe - At Eternity's Gate
Rami Malek - Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen - Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Adams (Vice)
Marina De Tavira (Roma)
Regina King (If Beale Street Could Talk)
Emma Stone (The Favourite)
Rachel Weisz (The Favourite)
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali (Green Book)
Adam Driver (BlacKkKlansman)
Sam Elliot (A Star Is Born)
Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
Sam Rockwell (Vice)
En İyi Yabancı Film
Capernaum (Lübnan)
Cold War (Polonya)
Never Look Away (Almanya)
Roma (Meksika)
Shoplifters (Japonya)
En iyi uyarlama senaryo
The Ballad Of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
En iyi orijinal senaryo
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
En iyi kurgu
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
En iyi film müzikleri
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
En iyi kısa film
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
En iyi kısa animasyon film
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
En iyi kostüm tasarımı
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
En iyi ses efekti
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
En iyi ses kurgusu
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
En iyi kısa belgesel
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End Of Sentence
En iyi belgesel
Free Solo
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
En iyi prodüksiyon tasarımı
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
En iyi görüntü yönetimi
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
En iyi görsel efekt
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
En iyi saç ve makyaj
Border
Mary Queen of Scots
Vice
En iyi animasyon film
Isle Of Dogs
Incredibles 2
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
En iyi film şarkısı
"All the Stars," Black Panther
"I'll Fight," RBG
"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns
"Shallow," A Star Is Born
"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings," The Ballad of Buster Scruggs
Yapım tasarımı
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
Ses kurgusu
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born