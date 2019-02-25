Kriz eğitimi de vurdu

Döviz kurundaki aşırı artış ve hemen ardından enflasyonda yaşanan patlama yoksulun mutfağının yanı sıra eğitim bütçesini de fena vurdu. CHP'nin temel eğitim malzeme fiyatlarındaki değişimi yansıtan çalışmasına göre, öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerinin fiyatı son bir yıl içinde yüzde 25 ile yüzde 108 oranında zamlandı.





ENFLASYON YÜZDE 20.3





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı temel eğitim malzemeleri enflasyon araştırmasının sonuçları, son dönemde birbiri ardına gelen zamlar ve ekonomide yaşanan krizin çalışanların çocuklarını da olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Öğrencilerin en çok kullandığı 14 temel eğitim araç ve gerecindeki yıllık fiyat değişimini araştıran çalışma sonuçlarına göre, kırtasiye malzemeleri içinde en yüksek fiyat artışı A4 kağıtta yaşandı. 2017 yılında 1 top A4 kağıda 12 lira ödeyen veliler, 2018'de aynı miktar ve kalitedeki kağıt için 25 lira ödemek zorunda kaldı. 1 top kağıt fiyatının bir yıl gibi kısa bir sürede 2 kattan fazla artarak yüzde 108.3 oranında zam görmesinde, döviz kurundaki olağanüstü artış ve kağıtta ithalata bağımlılık neden oldu.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında tüketici fiyatları yüzde 20.3 oranında artmıştı. Ancak araştırma sonuçları, temel eğitim malzemelerinden olan kırtasiye ürünlerindeki zamların genel enflasyon oranının çok çok üzerine çıktığını, hatta bazı ürünlerde 5 katı aşan zamlar yaşandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, enflasyona en yakın zam yüzde 25'le 60 yapraklı defterde görülürken resim defteri yüzde 30, kurşun kalem yüzde 40, silgi ve kalemtraş yüzde 66, beslenme çantası yüzde 86 oranında zamlandı. Araştırma raporunda, ekonomik krizin çalışanlar ile birlikte ailelerini de etkisi altına aldığına işaret edilirken, “Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz tüm yaşam ihtiyaçları üzerinde etkisini derinden hissettiriyor” denildi.



