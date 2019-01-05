Samanyolu Haber /Gündem / Ortodokslar için İstanbul'da tarihi gün /05 Ocak 2019 14:32

Ortodokslar için İstanbul'da tarihi gün

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy ile birlikte bugün Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını belgeleyen kararnameyi imzaladı. Törene, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı.

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Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti.

Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.

Böylelikle Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 15. bağımsız Ortodoks kilisesi statüsüne sahip olacak. Ancak bu duruma başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor.

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