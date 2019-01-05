''Görevden alınınca 'Erdoğan'ın kılıcını kırdılar' dedi''

Odatv yazarı Müyesser Yıldız, görevden alınan ve oldukça pasif bir göreve atanan 2. ordu komutanı İsmail Metin Temel 'le ilgili ilginç bilgiler yazdı.





''Türk Milleti'nin 15 Temmuz'dan beri kahraman bildiği bir isim yıldırım hızıyla görevden alındığı halde ne Saray, ne Milli Savunma Bakanlığı, ne Genelkurmay Başkanlığı herhangi bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Haliyle her fırsatta Temel'in kahramanlıklarını anlatan yandaş medya da derin bir sessizliğe bürünmek zorunda kaldı.'' diyen Yıldız Temel'in görevden alınmasına neden olduğu iddia edilen törene katılmama olayıyla ilgili ''gönderdiği sağlık raporu işleme konmamış'' iddiasında bulundu.





İlginç ifadelerin yer aldığı yazıda İsmail Metin Temel'in ağzından çevresine, ''Erdoğan'ı sevenler temizleniyor, Hulusi Akar kendi ekibini kuruyor, Erdoğan yalnızlaştırılıyor... Kılıcını kırdılar...'' dediği öne sürüldü.