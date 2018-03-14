Samanyolu Haber /Gündem / Organ Nakli bekleyen öğretmen tahliye edilmeyerek işkence ediliyor... /14 Mart 2018 19:51

Organ Nakli bekleyen öğretmen tahliye edilmeyerek işkence ediliyor...

Antalya'da cezaevinde bulunan Matematik Öğretmeni Şerif Ağu’nun hayati tehlikesi olduğu adli tıp raporuyla belgelendi. Hastalığı her geçen gün kötüleşen Ağu’nun tedavi olması için bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor.

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Antalya'da tutuklu bulunan karaciğer hastası Şerif Agu'nun durumunu daha önce gündeme getirmiştik. 24 Haziran 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Agu 2011 yılından bu yana karaciğerindeki hastalık nedeniyle tedavi görüyor. 2015 yılında karaciğerinde kanser hücresi tespit edilen ve hızlı ilerleyen hastalık nedeniyle doktorlar karaciğer nakli yapılması yönünde raporlar verdi.

Ancak öğretmen Şerif Agu nakil beklerken hukuksuzca tutuklandı. 2 yıla yaklaşan tutukluluğu süresince tedavisi aksadı ve durumu daha ciddi boyutlara ulaştı. Adli Tıp Kurumu da hayati risk taşıdığı yönünde rapor verdi. Tüm bunlara rağmen Agu tahliye edilmedi.

Karaciğer nakli bekleyen bir öğretmenin darbecilikle, teröristlikle  suçlanarak cezaevinde ölüme terk edilmesi vicdan sahiplerini yaralıyor. Agu'nun 15 Mart Perşembe günü duruşması var. Ailesi bu duruşmada tahliye edilmesini bekliyor. Tüm doktor raporlarına rağmen tahliye edilmemesi halinde Şerif Agu'nun sağlığıyla ilgili oluşabilecek olumsuz bir durumdan mahkeme heyetinin de sorumlu olacağı belirtiliyor. Tahliye edilmesi durumunda en az 1 senelik hastane tedavisi alması gereken Agu'nun kaçma ihtimali olmadığını belirtti.







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