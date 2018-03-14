Dolar 2018'in zirvesinde, euro rekor kırdı

Tahvil faizlerinin son 4 buçuk ayın en yüksek seviyesine çıkması Türk Lirası üzerindeki baskının artmasına neden oldu.





Dün 3,8754 ile 15 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar/TL kuru bugün de 3,88 seviyesinin üzerini gördü. 3,8875'e kadar çıkan kur, saat 17:45'te 3,8790 seviyesinde yer aldı.





Öte yandan euro/TL, 4,8056 ile tüm zamanların zirvesini gördü ve gün boyunca 4,80 civarında hareket etti.





Diğer taraftan son 4,5 ayın en yüksek seviyesine çıkan tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskı sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 12.57 seviyesinde. Gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik faiz yüzde 13.71 oldu.





Borsa 119.000'den döndü





Borsa İstanbul ise bugün 119.000 bölgesinden döndü. 118.978 seviyesine kadar yükselen endeks, TL'de yaşanan kayıpların etkisiyle aşağı döndü ve 117.000 bölgesine gevşedi. Endeks, günü yüzde 0,57 düşüşle 117.592,67 puandan tamamladı.





Ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi nedeniyle TL varlıkların baskı altında olduğunu dile getiren analistler, TL varlıklarda diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla görece zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmadığını vurguluyor.





Analistler, küresel olarak faizlerin artmaya başladığı bir dönemde, dış faktörlerin de etkisiyle özel sektörün döviz borcunun ekonomik kırılganlığı artırabileceği ihtimalinin yabancılar tarafından bir süredir tartışılırken, hafta başında beklentilerin üzerinde gelen cari açık verisinin bu tedirginliği daha da desteklediğinin söylenebileceğini vurguladı.