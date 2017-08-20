Önemli iddia: AKP Baskın seçime gidecek

Karamollaoğlu, partisinin Ankara İl Divanında yaptığı konuşmada, ülkede geçmişte yaşanan terör hadiselerinin tekrar canlanma emaresi gösterdiğini belirtti.







Karamollaoğlu, şöyle devam etti:





“Sizler de mesuliyet altındasınız. Yakında seçime gitme ihtimali var. Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. ‘Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.’ Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.”





Karamollaoğlu, bu seçimde en etkili partinin Saadet Partisi olacağını ileri sürerek, şunları ifade etti:





“Bunu sadece ben söylemiyorum. ya da dar bir kadro ‘elbette siz böyle düşüneceksiniz’ demiyor. Bizim dışımızdaki insanlar gelip, kendileri bunu ifade ediyor. Şu anda sadece muhalefette bulunan partiler değil, iktidarda bulunan partinin en az yarısı bir arayışın içinde. Sayın Cumhurbaşkanı durduk yere sahaya inmedi. İlçe teşkilatlarına kadar müdahale etmek istiyor. Eğer Cumhurbaşkanımız mahalle teşkilatlarıyla ilgilenmeye başlarsa hapı yuttuk. O zaman dış politikamızın, ekonomimizin düzelme imkanı bütünüyle ortadan kalkar.”



