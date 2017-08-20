İştar Gözaydın'a önemli ödül









Ödüle dair Oslo Üniversitesi (UIO) gazetesi Uniform’a konuşan Gözaydın, böyle bir ödüle layık görülmesinin kendisi için oldukça memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türk aktivist ödüle layık görülme nedenini ise, geçen yıl gazetenin kendisine ilişkin yayınladığı bir yazıya bağladı.





Cezaevi günlerine de değinen Gözaydın, tutukluluk süresince 200 tane mektup aldığı ve hepsine cevap verdiğini belirtti. Koğuş arkadaşlarının kendisi gibi işini kaybeden akademisyeler olduğunu hatırlattı.





Oslo Üniversitesi Rektörü Svein Stølen, Gözaydın’ın başarılı, toplum tartışmalarında aktif, ifade özgürlüğü ve insan hakları meselesinde de mücadeleci bir akademisyen olduğunu vurguladı. İştar Gözaydın’ın kasım ayında ödülünü almak için Oslo’ya geleceğini ümit ettiğini kaydetti.





Haberde, Gözaydın’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası silahlı terör örügütüne üye olduğu gerekçesiyle 27 Aralık’tan bu yana tutuklandığını, ancak daha sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı konarak tahliye kararı verildiği aktarıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gözaydın’ın duruşma tarihi 12 Eylül 2017 olarak belirledi.





Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 100 bin akademisyen, hukukçu ve bürokratın işini kaybettiği de bildirildi.





Oslo Üniversitesi İnsan Hakları Ödülü, her yıl 13 Kasım Oslo Üniversitesi’nde gerçekleşen bir seronomi ile sahibine takdim ediliyor. Ödüle layık görülen kişiye 10 bin Euro veriliyor. 2016 ödülüne Arjantinli Dr. Diana Kordon layık görülmüştü.