Samanyolu Haber
Önce Erzurum ardından Çanakkale!
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Önce Erzurum ardından Çanakkale!
/
24 Mart 2017 18:38
Önce Erzurum ardından Çanakkale!
Çanakkale Ayvacık’ta yine deprem oldu. Saat 18.19’da meydana gelen depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.
SHABER3.COM
Son dakika haberi… Çanakkale’de 4.2 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü’nin tespitlerine göre, saat 11.54’te merkez üssü Erzurum Horasan olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
<< Önceki Haber
Önce Erzurum ardından Çanakkale!
Sonraki Haber >>
Sinan Oğan’a suikast iddiası
MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında...
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın sözlerindeki değişimi...
ABD’den Kuzey Kore hamlesi
Kuzey Kore’nin füze denemesinin ardından, ABD bölgedeki varlığını artırma kararı aldı. ABD...
İsveç saldırganı IŞİD'e ilgi duyuyormuş
İsveç'in Stockholm kentindeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin "IŞİD'e...
Mısır'da kilisede patlama: 17 ölü
Mısır'da bir kilisede patlama yaşandı.
Seçim yasakları başlıyor..'Tarafsız cumhurbaşkanı’ hariç
Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yarın başlayacak...
Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde günümüzde karşımıza çıkacak arızaları...
Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü
Bir grup gazetecinin çağrısı üzerine Pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde tutuklu gazetecilerin...
Fethullah Gülen Hocaefendi hizmet gönüllülerine önemli mesaj
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'Hayata mal olmayan, amel ve aksiyona dönüşmeyen...
Rusya ve İran'dan ortak bildiri
Rusya ve İran'dan ortak bildiri: ABD kırmızı çizgiyi aştı; bundan sonra her türlü saldırıya...
İktidar sağcıyı da bozuyor, solcuyu da; olan halka oluyor
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakınlığı bilinen Fehmi Koru, yeni yazısında yine "başkanlık...
Tweet
Hocaefendi'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan’a suikast iddiası
Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...
Mısır’da çifte patlama…
Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?
Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti
Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor
Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor
Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be
Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
MİT'in ByLock açmazı
Sinan Oğan’a flaş suikast iddiası
TSK içinde Kemalist Kalkışma soruşturması açılmış....
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
09:38:10