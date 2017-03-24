Samanyolu Haber /Gündem / Önce Erzurum ardından Çanakkale! /24 Mart 2017 18:38

Önce Erzurum ardından Çanakkale!

Çanakkale Ayvacık’ta yine deprem oldu. Saat 18.19’da meydana gelen depremin şiddeti 4,2 olarak ölçüldü.

SHABER3.COM

Son dakika haberi… Çanakkale’de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü’nin tespitlerine göre, saat 11.54’te merkez üssü Erzurum Horasan olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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