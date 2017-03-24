Samanyolu Haber /Gündem / Halk KHK'yla işte atılmalarla ilgili ne düşünüyor? /24 Mart 2017 17:29

Halk KHK'yla işte atılmalarla ilgili ne düşünüyor?

Avrasya Kamuoyu Araştırma referandum anketini açıkladı. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 55.53'ü 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa referandumuna “Hayır” dedi. Halkın yüzde 85'i ise KHK'yla işten atılmaları haksız buluyor.

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Avrasya Kamuoyu Araştırma referandum anketini açıkladı



Türkiye’de 26 il ve ilçelerinde 2032 kişinin katılımıyla 18-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, “16 Nisan referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 40.63’ü ‘Hayır', yüzde 32.54’ü ‘Evet' derken, yüzde 14.76’sı oy kullanmayacak, yüzde 12.7’si ise kararsız. Ancak kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca, anket sonucunda yüzde 44.47’lik ‘Evet’ oranına karşılık yüzde 55.53’lük oran ile ‘Hayır' oyu referandumda galip geliyor.




“HOLLANDA KRİZİ ‘EVET' OYUNU ARTTIRMAK İÇİN”

Referandumda ‘Evet' oyu vereceğini söyleyen katılımcıların yüzde 55.3’ü, iktidarın Hollanda ile yaşanan toplantı krizini evet oylarını artırmak için çıkardığı görüşünde.



“KHK’LAR İLE HAKSIZCA İNSANLAR İŞİNDEN OLDU”

Ankete katılan kişilere referandum haricinde KHK'ler ile kamu kurumlarından atılanlar ile ilgili düşünceleri de soruldu. yüzde 44.3’lük bir oran “Birçok suçsuz insan da işten çıkarıldı” görüşündeyken, yüzde 27.3’lük bir oran “Hayır işten çıkarmaların tümü haksız” cevabını verdi. Öte yandan “işten çıkarmaların tümü haklı” görüşünde olan katılımcıların oranı ise yüzde 19.4.



Katılımcılar, KHK’ler ile işten çıkarılanlar ile ilgili devletin adil davranmadığını düşüncesinde. Bu görüşün oranı yüzde 76.2 iken yalnızca yüzde 15.7’lik bir oran adil bir tutumun olduğu görüşünde.


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