Samanyolu Haber /Gündem / Bir tek madalya takmadıkları kalmış... /16 Temmuz 2018 12:59

Bir tek madalya takmadıkları kalmış...

"Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in beraatına karar veren mahkeme, gerekçeli kararını yazdı.

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“Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” diyen Sedat Peker, vatandaşlık görevini yapmış!

Peker’in beraat kararının gerekçsinde şöyle dendi: “Terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…”

Peker, Ocak 2016’da güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bitmesini talep edip bildiri yayınlayan 1100’ün üzerindeki akademisyeni “Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” diye tehdit etmişti. 

Peker hakkında ‘tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından toplam bir yıl dört buçuk aydan 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davada 13 Temmuz’da karar çıkmış, mahkeme, her iki suçun da yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Peker hakkında beraat kararı vermişti.

Hakim Volkan Çetinkaya, Peker’e verdiği beraate ilişkin gerekçeli kararını yazdı.

Çetinkaya, Peker’in, konuşmasını 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığını hatırlattarak şu yorumu yaptı: “Sanık ile müdafiinin savunmaları, konuşmanın yapıldığı tarihin darbe teşebbüsünün yıldönümü olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, sanığın sözlerinin muhatabının FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanları olduğu, sanığın sözlerinden genel olarak devlet ve hükümete karşı yeni bir darbe girişiminde ya da eylemde bulunulması halinde milletin aynı şekilde ve daha şiddetli olarak karşılık vereceği anlamının çıktığı, bu sözlerin de herhangi bir suç oluşturmadığı, zira ismi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…”
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