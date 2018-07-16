Samanyolu Haber /Gündem / Devlet Bahçeli Akşener'i mahkemeye verdi... /16 Temmuz 2018 12:51

Devlet Bahçeli Akşener'i mahkemeye verdi...

MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

....MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamları ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
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