Samanyolu Haber /Gündem / 'Ölmüşüz de haberimiz yok' /17 Mart 2018 17:25

'Ölmüşüz de haberimiz yok'

Yazar Harun Tokak infakın önemini anlattığı konuşmasında örnekler verdi, mağdur ve mazlumlara yardım çağrısında bulundu.

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'Bir lokma yemekle, bir kaşık almakla doyulur' diyen Tokak mağdur ve mazlum ailelere infak edilmesini istedi.

Hz. Peygamber'in (as) evinde bazen sudan başka yiyecek-içecek olmadığını ifade eden Harun Tokak, Peygamber ahlakının gerektirdiklerini anlattı.


Özellikle yurtdışında, Yunanistan gibi ülkelerde sıkışıp kalmış hizmet hareketi mensubu ailelere yardım edilmesini isteyen Tokak 'bir kız çocuğu saç tokasıyla mutlu olur mu, oluyor' diye ekledi.

Harun Tokak'ın Diriliş Kervanı programı MC EU TV'de hafta içi her gün Avrupa saatiyle 13.30'da ekrana geliyor. Diriliş Kervanı programının bölümleri MC EU TV resmi Youtube sayfasından da izlenebilir
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