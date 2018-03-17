Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Mengü'nün avukat kardeşini gözaltına aldılar, dövüp boş arazide bıraktılar /17 Mart 2018 17:51

Gazeteci Mengü'nün avukat kardeşini gözaltına aldılar, dövüp boş arazide bıraktılar

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi olan avukat Burak Mengü, gözaltına alındı. Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi.

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Gazeteci Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü, İstanbul'da gözaltına alındığı iddia etti.

Gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran aynı zamanda eski CHP Manisa Milletvekili CHP'li Şahin Mengü'nün de oğlu olan Burak Mengü, "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım nereye diyorum kimse söylemiyor kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum" paylaşımında bulundu. Burak Mengü'nün bu paylaşımını gazeteci Nevşin Mengü'de retweetledi.

Sözcü’ye konuşan Nevşin Mengü de “Biz de konuyu araştırıyoruz. Şu an Anadolu Yakasında gözaltına alınmış” diye konuştu.

"ARAÇTA DÖVÜP BOŞ BİR ARAZİYE BIRAKTILAR"

Attığın twetten yaklaşık bir saat sonra açıklama yapan Avukat Burak Mengü, “Beni araçta dövüp Ümraniye Dudullu’da boş bir araziye bıraktılar” dedi. Avukat Mengü konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi. Burak Mengü “Suç duyurusunda bulunmayacak mısınız?” sorusuna ise yanıt vermedi.

"EMNİYET’İN HABERİ YOK"

Sözcü’nün ulaştığı Emniyet güçleri ise Avukat Burak Mengü’ye yönelik bir soruşturma olmadığını, bilgileri dahilinde böyle bir gözaltı işleminin de gerçekleşmediğini söylediler.

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