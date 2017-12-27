Samanyolu Haber /Gündem / Olan korumalarına oldu /27 Aralık 2017 23:31

Olan korumalarına oldu

Şırnak'ta Erdoğan'ı korkutan 'sarılma olayı'nda kabak korumaların başına patladı

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık’ta katıldığı partisinin Şırnak İl Kongresi’nde konuşma yaptığı esnada, sahneye çıkan Hüseyin Demircan isimli bir partili kendisine sarılmaya çalışmıştı. Aynı zamanda Şırnak’ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı kurucularından olan Demircan’ın bu olayından sonra Erdoğan’ın konuştuğu kürsüde görev yapan 13 korumanın görevden alındığı ortaya çıktı.

Erdoğan’ın koluyla ittiği kişi, daha sonra korumaları tarafından yaka paça sahneden indirilerek, gözaltına alınmış ve ardından da serbest bırakılmıştı. 

Yaşanan olayın ardından AKP Şırnak İl Örgütü’nün kimi yöneticilerinden alınan bilgilere göre, Erdoğan’ın talimatı ile platformun etrafında görevli olan 13 koruma polisi görevden alındı.
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