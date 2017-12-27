Samanyolu Haber /Gündem / Hastalanıp 10 gün doktora götürülmeyen tutuklu vefat etti /27 Aralık 2017 23:40

Hastalanıp 10 gün doktora götürülmeyen tutuklu vefat etti

Türkiye’de 15 Temmuz sonrası OHAL ile cezaevlerindeki şüpheli ve kötü muameleye bağlı ölümler her geçen gün artırıyor

SHABER3.COM

TR724'ün haberine göre İzmir Şakran Cezaevi’nde bir yardım kuruluşuna üye olduğu için bir yıldır tutuklu olan 32 yaşındaki Selman Aşçı hayatını kaybetti.

Cezaevinde kanser tedavisi de gören Aşçı’nın ölümünden 10 gün önce durumu ağırlaştı. Tüm başvurulara rağmen Aşçı’ya hastane izni verilmedi. 10 gün sonra hastaneye götürülmek zorunda kalan Aşçı yoğun bakıma alındı. Bağırsakları patlayan Aşçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

2 çocuk babası Aşçı ile ilgili Adalet Bakanlığı ve Cezaevi yönetimi herhangi bir açıklama yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hastalanıp 10 gün doktora götürülmeyen tutuklu vefat etti Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:27