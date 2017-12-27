Hastalanıp 10 gün doktora götürülmeyen tutuklu vefat etti

TR724'ün haberine göre İzmir Şakran Cezaevi’nde bir yardım kuruluşuna üye olduğu için bir yıldır tutuklu olan 32 yaşındaki Selman Aşçı hayatını kaybetti.





Cezaevinde kanser tedavisi de gören Aşçı’nın ölümünden 10 gün önce durumu ağırlaştı. Tüm başvurulara rağmen Aşçı’ya hastane izni verilmedi. 10 gün sonra hastaneye götürülmek zorunda kalan Aşçı yoğun bakıma alındı. Bağırsakları patlayan Aşçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.





2 çocuk babası Aşçı ile ilgili Adalet Bakanlığı ve Cezaevi yönetimi herhangi bir açıklama yapmadı.

