Samanyolu Haber /Dünya / Okulda ırkçı saldırı... Görüntüleri seyredenler bağış yağdırdı /28 Kasım 2018 18:41

Okulda ırkçı saldırı... Görüntüleri seyredenler bağış yağdırdı

İngiltere'nin Huddersfield şehrindeki bir okulda ırkçı saldırıya uğrayan Cemal isimli Suriyeli mülteci çocuk ve ailesine yardım için 13 saatte 44 bin 500 İngiliz Poundu yardım toplandı.

Okulda ırkçı saldırı... Görüntüleri seyredenler bağış yağdırdı

Kolu kırık 15 yaşındaki Cemal'in okulda bir öğrenci tarafından önce yere yatırıldığı arkasından kafasına su döküldüğü görülen video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Cemal'i yere yatıran çocuğun su dökerken "Seni boğacağım" dediği duyuldu.

Cemal'in aynı okulda eğitim gören kızkardeşi de benzer saldırılara maruz kaldı. Genç kızın da kırdığı gözlüklerinin lensleriyle bileklerini kesmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yardım kampanyasını başlatanlar "Cemal'in ailesi İngiltere'de yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorlar. Bu ailenin içinde bulunduğu şartları hafifletmek için para topluyoruz. Böylece bu fonu yaşam kalitelerini yükseltmek ve artık gülümseyebilmek için kullanabilirler." dedi.

İngiltere polisi Cemal'in başına gelenlerle ilgili soruşturma başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okulda ırkçı saldırı... Görüntüleri seyredenler... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:16:48