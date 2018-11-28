Okulda ırkçı saldırı... Görüntüleri seyredenler bağış yağdırdı

Kolu kırık 15 yaşındaki Cemal'in okulda bir öğrenci tarafından önce yere yatırıldığı arkasından kafasına su döküldüğü görülen video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Cemal'i yere yatıran çocuğun su dökerken "Seni boğacağım" dediği duyuldu.







Cemal'in aynı okulda eğitim gören kızkardeşi de benzer saldırılara maruz kaldı. Genç kızın da kırdığı gözlüklerinin lensleriyle bileklerini kesmeye çalıştığı ortaya çıktı.







Yardım kampanyasını başlatanlar "Cemal'in ailesi İngiltere'de yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorlar. Bu ailenin içinde bulunduğu şartları hafifletmek için para topluyoruz. Böylece bu fonu yaşam kalitelerini yükseltmek ve artık gülümseyebilmek için kullanabilirler." dedi.





İngiltere polisi Cemal'in başına gelenlerle ilgili soruşturma başlattı.