Samanyolu Haber /Spor / Mahkeme Terim'in tazminatından 7.7 milyon sildi /28 Kasım 2018 19:24

Mahkeme Terim'in tazminatından 7.7 milyon sildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve TFF arasındaki tazminat davasında yeni bir karar çıktı.

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Üst mahkeme, Terim’in kazandığı tazminatta “hakkaniyet” indirimi yaptı ve Terim’in 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi. Terim’in alacağı toplam miktardan 7.7 milyon TL’lik indirim yapan mahkeme kararını hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı iki hafta içerisinde Yargıtay’a taşıyabilecek.

İstanbul 17. İş Mahkemesi’nin davalı TFF’nin davacı Terim’e 12 milyon 950 bin liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti. Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF’nin itirazı ve İş Mahkemesi’nin verdiği karar incelendi ve “hakkaniyet” indirimi yapılarak; Fatih Terim’in TFF’den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi’nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL’yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay’a taşıyabilecek.

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