Samanyolu Haber /Gündem / OHAL'i kaldırmayı vadetti diye AKP'ye oy verecek var mı? /15 Haziran 2018 14:35

OHAL'i kaldırmayı vadetti diye AKP'ye oy verecek var mı?

''AKP'nin seçim beyannamesine de giren "OHAL sürecek" ifadesinin zıttı söyleme başvuran AKP'ye "OHAL bitsin diye AKP'ye oy verecek var mı acaba?"

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Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'liler tarafından önce "Kaldırmayacağız" denilen 24 Haziran'daki baskın seçim yaklaştıkça "Seçimden sonra kaldıracağız'a" dönen OHAL hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi. Muratoğlu, AKP'nin seçim beyannamesine de giren "OHAL sürecek" ifadesinin zıttı söyleme başvuran AKP'ye "OHAL bitsin diye AKP'ye oy verecek var mı acaba?" diye sordu.

Muratoğlu'nun "Ya OHAL kalkacak ya ekonomi batacak!" başlığıyla (15 Haziran 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Bu ülkede teröre kim hizmet ediyor? Olağanüstü hale “evet” diyenler! Kim “evet” diyor? Orası belli… Zira Erdoğan tam da böyle söylemişti. Esas ilginç olan daha düne kadar öve öve bitiremedikleri OHAL'i şimdi kaldıracağız demeleri.
AKP Başkanı seçim vaadini açıkladı; “Kazanırsak, 24 Haziran'dan sonraki ilk işimiz OHAL'i kaldırmak!” Şu anda kim iktidarda? Orası muamma! OHAL bitsin diye AKP'ye oy verecek var mı acaba?

* * *

OHAL teröre hizmet ederken, ekonomiyi etkilemediğine mi inanıyorsun? Önceleri “ileri demokrasi” diyorlardı. Demokrasi o kadar ileri gitti ki, gözle görünmez hale geldi. Ufukta kayboldu gitti.
Ya OHAL kalkacak, ya ekonomi batacak! Üçüncü bir seçenek yok. İki yıl içerisinde OHAL Türkiye ekonomisini içten içe kemirdi, bizi bu günlere getirdi.

* * *

OHAL'de ot bitmiyor memlekette. Siyasetin bir türlü normale dönmediği algısı, yabancı yatırımı tamamen durdurdu. Şirketler iflas etmesin diye 250 milyarlık kredi dağıtıldı. Ülkede OHAL nedeniyle iflas ertelemek yasaklandı.
Grevler askıya alındı. Hak arayan terörist diye damgalandı. Demokrasiye geri dönmeden, yargıyı işletmeden, dış politikayı düzeltmeden, baskıcı tutum değişmeden ekonomi düzelmez!

* * *

Tabii önce bedelini ödeyeceğiz. Kur şoku ile yüksek faiz maliyetinin getireceği ağır yükün batırdığı şirketleri göreceğiz. Onları bir güzel gömeceğiz.

OHAL'in sürdüğü ortamda kimse tek kuruş yatırım yapmaz. Yabancı sermaye Türkiye'ye adım atmaz. Türkiye'de olanı bile, hem yerli hem de yabancı sermaye fırsatını bulduğunda da kaçar, arkasına bakmaz.

* * *

“Ekonomiye dışarıdan müdahale var” diyenler dışarıdan para bekleyecek. Milli ve yerli sermaye bitince “Gelin bize yatırım yapın” mı denilecek. Onlar da OHAL'e bakacak.Ona göre karar verecek.

Öyle vizyonsuz bir yönetim var ki işbaşında… Millet bahçesinde yuvarlanmalar, kıraathanelerde bedava çaylar, kekler… Şimdi de OHAL'in kaldırılması….. Hadi hayırlısı!
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