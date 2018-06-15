Anadolu ajansı teravih namazını 'gizli toplantı' olarak servis etti

Havuz her zamanki gibi: Teravih namazını ‘gizli buluşma’ diye verdiler





Müslümanlar tarafından Ramazan ayı boyunca her akşam kılınan bu namazı ‘gizli toplantı’ zanneden AA muhabiri, haberinde, “New Jersey eyaletinin Cliffside Park semtinde her akşam bir araya gelen F... mensupları, AA ekibi tarafından görüntülendi.” diye yazdı.





Ajans muhabirinin ‘gizlice görüntülediği’ bu ‘düzenli buluşma’nın haberinde ise teravih namazı içinde okunan ayetler için, “F... mensuplarının, dışarıdan da sesi duyulabilen konuşmaları” denildi.





‘KİLİSEDE TERAVİH NAMAZI’NI ‘GİZLİ TOPLANTI’ YAPTILAR





New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Trinity Episcopal Kilisesi, farklı zamanlarda yaptığı gibi bu yıl Ramazan ayında da kapılarını Müslümanlara açtı. Daha önce iftar davetleri ve kültürlerarası diyalog yemeklerinde Müslümanları ağırlayan kilise, bu Ramazan ayında da teravih namazlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye’deki siyasi atmosfer ve yaşanan cadı avı nedeniyle Türk Diyanet İşleri’ne bağlı camilerde çeşitli tehdit ve hakaretlere maruz kalan pek çok insan, teravih namazlarını pek çok başka mekan gibi, komşuları tarafından jest olarak kendilerine sunulan bu mekanda da kıldı.





“ARAÇLARINI OTOPARKA BIRAKTILAR, ÇIKARKEN IŞIKLARI KAPATTILAR”





Teravih namazını ‘kilisede düzenli buluşma’ olarak lanse eden Anadolu Ajansı haberinden dikkat çeken bazı bölümler şunlar:





“Araçlarını kilisenin özel otoparkına bırakan F... mensuplarının, hiçbir görevlinin bulunmadığı kapalı durumdaki kilise kapısını bizzat kendilerinin anahtarla açtıkları ve ana ayin salonununda toplandıkları anlaşılıyor.”





Aynı mahallede yaşadıkları komşularının, gece geç saatte eda etmeleri gereken teravih namazını rahatça kılabilmeleri için kilisenin anahtarını kendilerine verdiğini söyleyen Cavit Keskin “Namaz kılabilmemiz için bize kendi ibadethanelerini verdiler. Bir de her gece 22.30’da gelip bize kapıyı mı açsalardı? Tabii ki Ramazan ayı boyunca kullanmamız için bize bir anahtar verdiler. Biz de her gece gidip namazımızı kıldık. Anadolu Ajansı’nın bunun neresini anlamadığını anlamıyorum. Kapıya kadar gelip gizlice çekim yapacaklarına gerçek bir gazeteci gibi gelip sorsalardı, söylerdik.” dedi.





Ajansın “F... mensuplarının, dışarıdan da sesi duyulabilen konuşmalarını tamamlamasının ardından kilisenin lambalarını söndürüp kapıyı kilitleyerek mekandan ayrılmaları objektiflere yansıdı.” ifadelerine de değinen Süleyman Gürsoy “Okuduğumuz Kur'an ayetlerini ‘dışarıdan da duyulabilen konuşma’ diye tanımlamışlar. Ne denir bilmiyorum. Dışarıdan duyulduysa konuşulanlar okunanın Kur'an ayeti olduğunu anlamadınız mı? Haydi ayetleri tanıyamadınız diyelim, ezanı da mı tanımadınız? Yok eğer herhangi bir ses duymadıysanız, o zaman haberi nasıl yaptınız? Akıl alır gibi değil.” diye konuştu.





DİYANET CAMİLERİNE GİDEN BAZI TÜRK VATANDAŞLARI KOVULDU





Kılınan Teravih namazlarına düzenli olarak katılan Enes Yapıcı ise Avrupa'da Diyanet'e bağlı bazı camilerde Hizmet Hareketi’ne yakın insanların kapıdan içeri alınmadığını hatırlatarak “Diyanet camilerinde kapıdan kovulan bir çok arkadaşımız oldu. Biz de bu nedenle New Jersey’de Teravih namazını kılacak bir yer ararken, komşumuz bu kilise bize yardımcı olup, namaz kılacak bir yer tahsis etti. Hatta, bunun bedeli olarak bir aylık bir ücret takdim edelim dediğimizde, onu bile kabul etmediler.” dedi.





AA’nın haberi hakkında tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirten Yapıcı, “Yurt dışında yaşayan Türk toplumu olarak maalesef artık camilerde bile bir araya gelemiyoruz. Biz o kiliseye teravih namazımızı kılmaya gittik, orada gecenin o saati başka ne amacımız olabilir. O kilisenin pastörü, namaz kılanlar rahatsız olmasın diye, kilisenin ortasındaki Hz. İsa heykelini örtüyle kapattı. Bu konuda bize çok saygı gösterdiler. AA’nın yaptığı haber tamamen çarpıtma bir haber.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.





Öte yandan, Hizmet Hareketi’ne karşı New York’ta düzenlenen protesto gösterisine daha önce diyanet bağlı camilerden, otobüsler kaldırılmıştı.