Samanyolu Haber /Gündem / OHAL'de Akla ve mantığa sığmayan yasaklar hayatımıza girdi /15 Temmuz 2017 09:47

OHAL'de Akla ve mantığa sığmayan yasaklar hayatımıza girdi

Olağandışı Yasaklarla 1 Yılın Bilançosu" başlıklı bir rapor yayınlandı

SHABER3.COM

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal yasaklarıyla ilgili "Olağandışı Yasaklarla 1 Yılın Bilançosu" başlıklı bir rapor hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı raporda, OHAL kapsamında çıkarılan 25 KHK'ya değinilerek, uygulanan yasaklar sıralandı.

Raporda yer verilen yasaklar arasında, Suruç, 10 Ekim, Soma, Roboski anmalarından, ağıt yakma, türkü söylemeye kadar örneklere yer verildi; ayrıca KHK'lar ile kış lastiğinden lazer epilasyonlarına kadar düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Raporda, "Akla ve mantığa sığmayan yasaklar gündelik yaşamımızın bir parçası olmuş, sokakta türkü söylemekten, Zeytinli Rock festivaline, semah dönmekten, açık alandaki düğünlere, lise pilav gününe varana kadar çok çeşitli yasaklarla her gün karşılaşılır hale gelinmiştir." de denildi.
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