Reza Zarrab'a kötü haber

Rıza Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, Richard Berman’a bir mektup yazıp Zarrab’ın tecritte tutulduktan sonra başka bir hapishaneye neden gösterilmeden nakledildiğini söyledi. Ünlü avukatın dava tarihinin 30 Ekim’den 11 Aralık veya sonrasına ertelenmesini istediği fakat hakim Berman talebi reddettiği mektup:





”Sevgili Hakim Berman,







Bildiğiniz gibi Reza Zarrab’ı yukarıda dava numarası verilen davada temsil ediyorum.





Zatialinize yazmamın nedeni dava tarihini 30 Ekim’den 11 Aralık’a veya sonrasında size de uyan başka bir tarihe bir ay kadar ertelemenizi rica etmek içindir.





Hali hazırda Hakim Kiyo A. Matsumoto’nun mahkemesinde ABD vs Martin Shkreli davasında savunma yapmaktayım. 26 Haziran’da başlayan sözkonusu davanın 3-4 hafta süreceğini tahmin ediyorduk. Sonradan bu iki hafta kadar uzadı. Şu anda davanın Ağustos ortasında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Rıza Zarrab davasında hazırlık yapmaya başlamamız en azından iki hafta gecikmiş olacak.





İlaveten, Mahkeme’nin bildiği gibi, Rıza Zarrab hapishanede 21 gün boyunca herhangi bir neden belirtilmeksizin tecritte tutulmuştur. Tecritin nedeni detay verilmeden özel soruşturma olarak belirtildi. Bu soruşturmada kendisine herhangi bir duruşma hakkı da verilmemiştir. Tecrite tutulduğu sürece Zarrab’a hapise girdiğinden ber kendisinde bulunan dava belgeleri de verilmemiştir. Takiben, herhangi bir uyarı verilmeden kendisi Metropolitan Correctional Center (MCC)’den, Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center (MDC)’ye aktarılmıştır. MDC’ye aktarıldığından bu yana (yaklaşık beş haftadır) Zarrab’a dava belgeleri verilmemiştir. Bu durum Zarrab’ın avukatları ile kendi davasına hazırlanmasını engellemektedir. Zarrab’ın anladığı kadarıyla bu belgeler halen MDC’ye transfer edilmemiştir. Dolayısıyla Zarrab’ın tüm avukatları dava hazırlıklarında geri kalmış durumdalar. Ek altı hafta uzatma diğer avukatların da hazırlıklarını tamamlamasına frsat verecektir. ”







Hakim Berman ise uzatma talebini reddedip avukatların hazırlık için yeterli süre verildiğini belirtiyor.















