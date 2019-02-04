OHAL sözde bitti, MEB, 195 ücretli öğretmeni görevden aldı

OHAL döneminde KHK'lar ile binlerce öğretmen işsiz bırakıldı. OHAL bitti ama zulüm devam ediyor. Birgün Gazetesi'nin haberine göre





Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçtiğimiz hafta 195 ücretli öğretmene yönelik aldığı karar, ücretli öğretmenlerin güvencesiz koşullarda çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Muş’ta görev yapan 195 ücretli öğretmen, bugün başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde işten çıkarıldı. MEB, görevine son verdiği öğretmenlere somut herhangi bir gerekçe sunmazken işten çıkarmaların Muş özelinde olması kafaları karıştırdı.





Türkiye genelindeki 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptığı bugün, Muş’ta buruk başladı. MEB, Muş’ta ders zilinin çalmasına bir hafta kala 195 ücretli öğretmenin görevine son verdi. Ücretli öğretmenlere, yarıyıl tatilinin ardından, “Yeniden başvuru yapmanıza gerek yok. Görev yaptığınız okulda devam edeceksiniz” sözünü veren Bakanlık, bir anda karar değiştirerek 195 öğretmeni işsiz yüzlerce öğrenciyi ise öğretmensiz bıraktı. Bakanlığa ulaşan bazı öğretmenlere, “Yerinize kadrolu öğretmenler atanacak” yanıtı verilse de işten çıkarılan bazı ücretli öğretmenlerin yerine yeniden ücretli istihdam sağlandığı öğrenildi.





ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENSİZ KALACAK





Okul yönetimlerine işten çıkarılacak öğretmenlerin isimlerini içeren listelerin sunulduğu ileri sürüldü. Bakanlık, ücretli öğretmenlerin yerinin kadrolular ile doldurulacağını savunsa da ücretli öğretmenlerin bir kısmının görevine devam etmesi dikkati çekti. İşten çıkarmaların güvenlik soruşturmasından kaynaklanmış olabileceğini savunan öğretmenler, geleceklerinden kaygı duyduğunu belitti. BirGün’e konuşan sınıf öğretmeni M.G., “Okulumda norm açıldığını söylüyorlar ancak bu mümkün değil. Okulumuzda iki kadro var ve biri müdür, diğeri ise MEB’den görevli gelen bir öğretmen arkadaşım tarafından doldurulmuş” dedi.





Okul müdürünün de karardan şaşkınlık duyduğunu ifade eden M.G., “Okulun öğretmen ihtiyacı varken böyle bir karar alınması anlaşılamaz” diye konuştu. M.G., yaşadığı ilin şartlarında başka bir işte çalışma olanağı olmadığını söyleyerek “Bilgi almak için MEB’i arıyorum ama kısa kesip telefonu kapatıyorlar. ‘Yerinize öğretmen gelecek’ diyorlar ama okulumuzda kadro açığı yok. Kısa vadede ücretli ataması da olmadığına göre, öğrencilerim öğretmensiz kalacak” ifadelerini kullandı.





5 YILDA 20 ÖĞRETMEN DEĞİŞİYOR

Kararın, seçimlerin öncesine denk gelmiş olmasının akıllara, “Acaba seçime yönelik bir tasarruf mu?” sorusunu getirdiğini bildiren Eğitim Sen Muş Şube Başkanı İlyas Aslan, “MEB bürokratları, konuyla ilgili bilgileri olmadığı söylüyor. Bir güvenlik soruşturması neticesinde Muş özelinde alınmış bir karar olabilir” şeklinde konuştu. Aslan, öğrencisine battaniyeden çanta yapan öğretmenin de ücretli çalıştığını anımsatarak “Belki de bu tür şeylerinin önünü almak için böyle bir karar aldılar” yorumunda bulundu. İşten çıkarılanların isim isim seçildiğine dikkati çeken Aslan, şunları söyledi:





“Giden öğretmenlerimizin yerini bir şekilde doldursalar da yıl içinde öğretmen değiştiren öğrencinin yaşadığı psikolojik tahribatı düzeltemezler. Eğer böyle bir karar illa alınacaksa ve kendilerinde bir tasarruf hakkı görüyorlarsa bunun için yılın bitmesini beklemelilerdi. Öğrencinin bir yıl içinde motivasyonu, öğretmen ile sağlanabilecek bir durum. Ne yazık ki beşinci sınıfa kadar 20 öğretmen değiştiren öğrencilerimiz var.”