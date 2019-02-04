Samanyolu Haber /Gündem / Ailesine tazminat ödenecek /04 Şubat 2019 13:50

Ailesine tazminat ödenecek

Esad rejimi 2012’de Suriye’de öldürülen gazeteci Marie Colvin'in ailesine 302 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

SHABER3.COM

Amerikan federal mahkemesi, Suriye hükümetinin 2012’de Suriye’de bir top ateşinde hayatını kaybeden gazeteci Marie Colvin’in ailesine 302 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme Colvin’in ölümünü “kasıtlı ve hedefli cinayet” olarak tarif etti.

36 sayfalık kararda bir gazetecinin öldürülmesi “ölçüsüz ve kabul edilemez” olarak tanımlandı. Esad rejiminin mahkeme kararına nasıl cevap vereceği henüz belli değil.

Marie Colvin yaşamı boyunca hep savaş bölgesinden bildirmişti. Londra’da Sunday Times‘ta gazeteciliğe başlayan Colvin, Sri Lanka’daki iç savaşta haber peşindeyken tek gözünü kaybetti. Çeçenistan, Doğu Timör, Kosova ve Orta Doğu’daki savaşları ve çatışmaları takip eden gazeteci, Arafat ve Kaddafi gibi liderlerle pek çok söyleşi de yapmıştı. Örneğin, 1987’deki Lübnan İç Savaşı’nda Filistin mülteci kampına ilk ulaşan gazeteci Colvin oldu. Başarılı gazeteci o kargaşada kendisini vurmamaları için keskin nişancılara ‘rüşvet’ bile verdi.

Savaş muhabiri işini şöyle tanımlıyordu: “Her zaman hakkında yazdığım şeyin aşırılıkta bir insanlık hali olduğunu düşünmüşümdür, dayanılamaz olana itelenmiş, o nedenle insanlara savaşta gerçekten ne olduğunu anlatmak önemlidir.”

Marie Colvin bugün bir afet bölgesinden diğerine koşan örnek bir gazeteci ve mesleğin vicdanı olarak anılıyor.

Colvin’in hayatı 2018 yapımı A Private War adlı filme de konu olmuştu.
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