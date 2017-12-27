OHAL seçime kadar kalkmaz

ANAR Araştırma Şirketi Başkanı İbrahim Uslu, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.AKP ve Sarayın KHK çıkartması için bir vesile olarak kullanılan Olağanüstü Hal’e değinen Uslu, “OHAL’in kısa vadede kalkacağını zannetmiyorum. Yani seçime doğru hemen kaldırıp, seçime gitmek gibi bir pragmatizm içerisinde de olmaz. Referandum için de aynı şey söyleniyordu, kaldırılmayıp referanduma gidildi. 2018 içerisinde olacak bir erken seçimin, kesinlikle OHAL koşulları altında olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.