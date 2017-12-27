İşte Türkiye'de neden bilim üretilmiyor sorusunun cevabı...

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Temmuz 2010'da satın aldığı Tesla Roadster elektrikli otomobili 2012'de büyük bir törenle İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) araştırma yapılması için bağışlamıştı. O zamanki değeri 450 lira olan otomobil parçalanacak Türkiye'nin yerli otomobil yapmasının önü açılacaktı. Ancak Bürokrasi sebebiyle Tesla Roadster elektrikli otomobilinin depoda çürüdüğü ortaya çıktı. Gelinen son 6 yılda araca bütçe nedeniyle bakım yapılmadığı için pillerin tükendiği, şarj sisteminin ise arızalandığı öğrenildi.





Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberi aynen şöyle:









Ağaoğlu'nun teslası çürüdü!

Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde İTÜ Makine Fakültesi Dekanı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın sahibini Ali Ağaolu’nu arar ve test için kendisinden bir haftalığına aracı istediklerini söyler. Ağaoğlu dekanın bu talebini reddeder ve İTÜ’nün o zamanki rektörünü arar. Dekanın talebini geri çevirdiğini çünkü aracı bir haftalığına emanet vermek istemediğini İTÜ’ye bağışlamak istediğini söyler.





Peki aradan geçen 6 yılın sonunda o araca ne olmuştur. Gelin, Ali Ağaoğlu’ndan dinleyelim:





“2010 yılında Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye’ye ilk kez getiren ben oldum. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ’nün makina fakültesi dekanı beni aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra İTÜ’nün rektörü Muhammed Hocayı bu kez ben aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim.





Tesla’nın teslim töreninde, ‘Ben bu aracı yurt dışından farkındalık yaratmak için getirttim. Gelecek 20 yılda trafikteki araçların yarısı elektrikli araçlardan oluşacak. Tesla Roadster’in İTÜ’nün bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum’ demiştim. Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiç bir bilgi sahibi olamadık. Zaman zaman gazeteciler soruyor, ‘Bilmiyoruz’ diyorduk. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti.





Geri de vermiyorlar





Öğrendiğimize göre, Tesla’yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ’de rektör değişimi yaşanmış ve bizim Tesla rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedilmişti. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Kısa bir araştırmayla 50 bin dolar masraf çıkardığı anlaşılmıştı.





Yönetimin Tesla’dan nasıl kurtulacağını düşündüğü günlerden birinde, ABD’li ünlü bir üniversiteden İTÜ’yü ziyarete gelen bilim adamlarına kampüs gezdiriliyordu. Tam Tesla’nın önünden geçerken konuk heyet heyecanlanıyor.





‘Gerçekten üniversiteniz bir Tesla’ya mı sahip. Bizim bile böyle bir imkânımız yok. Siz çok önemli bir üniversite olmalısınız.’ diyor





Konuk bilim adamlarının tepkisi üzerine Yönetim Tesla’nın kıymetini anlıyor ve aracı mekatronik atölyesine taşıyor. Bu kez de aracın tamiri için bütçe bulunamıyor ve araç yine kaderine terkediliyor.





Biz bu durumu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ’nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu’ söyledi.





İtiraf etmeliyim ki Ali Ağaoğlu bu olayı yazmamızı istemedi. “Yazalım ki benzer olayların bir daha yaşanmaması için vesile olsun” diye ısrar ettik. Anlaştık ve yazıyoruz. Umarım bu tür bağışların kıymeti bundan sonra daha iyi anlaşılır.





3,5 saniyede 100 km

100 kilometreye 3,7 saniyede çıkan Tesla Roadster’in karbon emisyonu sıfır. 450 kilogramlık lityum-iyon pillerle 288 beygirlik güç üreten İki kapılı ve üstü açılabilen aracın bataryaları 3,5 saatte şarj ediliyor ve 365 kilometrelik menzile kadar çıkabiliyor. Tesla Roadster, yavaşladığında ise elektrik enerjisini bataryaya çevirerek tasarruf sağlıyor.





Tesla Roadster’da motor yağı, egzoz ve şanzıman gibi tipik araç özellikleri bulunmuyor. Araç çalıştığı sırada motor sesi duyulmuyor.





Tesla Roadster dünyada George Clooney, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Arnold Schwarzeneger, Cameron Diaz, Larry Page ve Sergey Brin gibi ünlü isimler tarafından çevreci olma özelliği ile tercih ediliyor.



