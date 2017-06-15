OHAL Komisyonu şimdi de yönetmelik bekliyor

Komisyonun hangi kriterlere göre çalışacağına ilişkin yönetmelik değişikliğinin ardından başvurulara ilişkin incelemelere başlanabilecek. 15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK’ler ile meslekten çıkarılanların ‘yargıya başvuru’ yapabilmesi için ara kademe olarak oluşturulan OHAL İnceleme Komisyonu, dosyaları incelemeye bir türlü başlayamıyor. 19 Ocak’ta çıkarılan KHK ile kurulan komisyonun 1 aylık süre tanınmasına karşın üyeleri ancak 4 ay sonra 17 Mayıs’ta belirlenebilmişti. Üyelerin belirlenmesinin üzerinden 1 ay geçmesine karşın komisyonun, dosya incelemesine başlayabilmesi için şimdi de yönetmelik çıkarılması bekleniyor. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyecek yönetmelik üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Komisyonun hangi binada çalışmalarını sürdüreceğine ilişkin belirsizlik de hâlâ devam ediyor. Komisyonun önce Çankaya Köşkü’nde çalışacağı beklentisi dile getirilmişti. Ancak komisyon için yeni bir bina arandığı kaydedildi.





Süre uzayacak

AKP kaynakları, komisyonun kısa süre içinde dosya incelemeye başlayacağını belirtmesine karşın yönetmeliğin ne zaman çıkarılacağına ilişkin bir süre koşulunun olmaması nedeniyle sürecin uzayabileceği dile getiriliyor. Komisyonun, başvuruları inceleme konusunda nasıl bir yol izleyeceği de tartışılıyor. Komisyonun başvuru sırasına göre değil KHK ile atılma sırasına göre dosya incelemesi yapma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu kriterin uygulanması durumunda komisyonun gündemine ilk alacağı dosyalar OHAL ilanının hemen ardından 23 Temmuz’da çıkarılan ilk KHK ile memurluktan atılanların başvurularının olması bekleniyor. İlgili KHK uyarınca, memurluktan atılanlar OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurmadan yargıya gidemeyecek. Komisyon, başvurularla ilgili yaptığı inceleme sonucunda memuriyete iade ya da ret kararı verebilecek. Başvurusu reddedilen kişiler ancak bu aşamadan sonra yargıya gidebilecek. AİHM de, bir başvuru üzerine OHAL İnceleme Komisyonu’nu adres göstermişti. Bu süreç nedeniyle meslekten çıkarılanların AİHM’ye başvurabilmeleri yıllar alabilecek.



