Özel sektörün en büyük riski dış borçları yükseldi...





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisanda geçen yılın sonuna göre 2,2 milyar dolar artarak 205 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticarî krediler hariç) 1,3 milyar dolar artarak 15,6 milyar dolar oldu. Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 153 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,7 milyar dolar artışla 26,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 907 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 135 milyon dolar düşüşle 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 5,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon dolar artışla 10,4 milyara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.





Hazine, 7,6 milyar lira borçlandı





Hazine, önceki gün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 7 milyar 615 milyon lira borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,82, bileşik faiz yüzde 11,11 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 972,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 405,5 milyon lira, net satış 1 milyar 423,9 milyon lira olarak gerçekleşti.